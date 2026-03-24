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Diosdado Cabello pide apoyo a Delcy Rodríguez; advierte triunfo del chavismo en elecciones

El dirigente chavista llamó a mantener la unidad del oficialismo y aseguró que ganarán “las elecciones que vengan”.

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Cabello habló ante simpatizantes del chavismo en una jornada de movilizaciones en la capital venezolana. Foto: tomada de Facebook.
Cabello habló ante simpatizantes del chavismo en una jornada de movilizaciones en la capital venezolana. Foto: tomada de Facebook.

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Diosdado Cabello pidió respaldo para Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, durante una movilización del chavismo en Caracas y llamó a evitar fracturas dentro del oficialismo.

“No caigamos en provocaciones de ningún tipo. Sigamos adelante. Acompañemos a la hermana Delcy”, dijo Cabello ante los manifestantes. También afirmó que se debe confiar “plenamente en la capacidad, el trabajo y la conciencia de la compañera Delcy y del alto mando político que está con ella”.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Imagen: Cuenta oficial en X de la Vicepresidencia.

Cabello llama a mantener la unidad del oficialismo

Cabello aseguró que la oposición busca dividir al chavismo, por lo que insistió en la necesidad de mantener alineados a los partidos del Gran Polo Patriótico, la Fuerza Armada, las fuerzas policiales, los trabajadores y los movimientos sociales.

“Debemos mantenernos unidos como una roca”, señaló. Además, lanzó un mensaje sobre el escenario político en Venezuela: “Ellos saben que si van a una elección, nosotros les vamos a ganar las elecciones que vengan. Ellos saben que si van para la calle, nosotros estaremos en la calle”.

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Las declaraciones de Cabello se dieron durante una marcha del chavismo en Caracas convocada para rechazar las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, en una jornada que también coincidió con protestas de trabajadores y pensionados por mejoras salariales.

Que uno de los dirigentes más relevantes dentro del chavismo dedicara buena parte de su discurso a pedir unidad y disciplina interna revela que las tensiones dentro del oficialismo son lo suficientemente visibles como para requerir contención pública. Cabello es, dentro del movimiento, quien históricamente ha fijado la línea dura.

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Tags: Internacional, Venezuela
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