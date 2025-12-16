Distrito instaló nuevos dispositivos de medición de velocidad en Bogotá: ¿impondrá sanciones a conductores?

En distintos corredores viales de Bogotá han comenzado a observarse nuevos dispositivos que miden y muestran la velocidad de circulación de los vehículos. Su aparición ha despertado dudas e inquietudes entre numerosos conductores, especialmente por la posibilidad de que estos sistemas estén asociados a sanciones o comparendos automáticos.
De acuerdo con información suministrada por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad, estos paneles informativos fueron instalados con el propósito de promover una conducción responsable y generar mayor conciencia sobre el respeto a los límites de velocidad. En total, se han dispuesto once dispositivos fijos y cuatro móviles, los cuales cumplen una función educativa al alertar en tiempo real a los conductores sobre la velocidad a la que se desplazan, sin que ello implique la imposición de multas o sanciones económicas.
Las autoridades han explicado que estos paneles cuentan con tecnología capaz de detectar la velocidad de los vehículos que circulan por los tramos donde se encuentran ubicados. Cuando un conductor supera el límite permitido, el sistema muestra de manera visible la velocidad registrada y la placa del automotor, generando una alerta inmediata. Esta señal visual busca llamar la atención del conductor y motivarlo a reducir la velocidad, reforzando la importancia de cumplir las normas de tránsito.
En Bogotá, el límite máximo de velocidad en las principales vías es de 50 kilómetros por hora. Esta restricción responde a criterios técnicos y de seguridad vial, ya que una menor velocidad reduce de forma significativa la gravedad de los siniestros y el riesgo de lesiones fatales, especialmente para los actores más vulnerables de la vía, como peatones, ciclistas y motociclistas. En ese sentido, los paneles informativos se convierten en una herramienta complementaria a otras acciones de control y educación que adelanta el Distrito.
¿Los nuevos paneles de velocidad impondrá infracciones a conductores?
Desde la Secretaría Distrital de Movilidad se ha enfatizado que esta medida se basa en el principio de corresponsabilidad ciudadana. El objetivo central no es castigar, sino informar y sensibilizar a quienes conducen vehículos en la ciudad, promoviendo una actitud más prudente y consciente al volante. Según la entidad, la elección de los puntos de instalación obedeció a un análisis técnico previo, en el que se identificaron tramos con alta circulación vehicular y con antecedentes reiterados de exceso de velocidad y siniestralidad.
En cuanto a los paneles móviles, las autoridades señalaron que su ubicación será rotativa. Esta característica permitirá intervenir de manera flexible distintos sectores de la ciudad, especialmente aquellos donde se detecte un mayor riesgo para la seguridad vial o un aumento en los comportamientos peligrosos asociados a la velocidad. De esta forma, se busca ampliar el alcance de la estrategia y adaptarla a las necesidades cambiantes de la movilidad urbana.
Los dispositivos fijos, por su parte, se encuentran distribuidos en corredores estratégicos de la capital, como la calle 26, la avenida Boyacá, la Autopista Norte y la avenida NQS, en ambos sentidos de circulación. Estas vías concentran un alto flujo diario de vehículos, por lo que su intervención tiene un impacto directo en un número significativo de conductores. La presencia constante de los paneles refuerza el mensaje de respeto por los límites establecidos y contribuye a consolidar una cultura de movilidad más segura.
Finalmente, la Secretaría Distrital de Movilidad reiteró que estos dispositivos no están habilitados para generar comparendos ni sanciones automáticas. Su función es exclusivamente informativa y pedagógica, por lo que no deben confundirse con cámaras de fotodetección u otros sistemas de control sancionatorio. El llamado a la ciudadanía es a asumir estos paneles como una oportunidad para reflexionar sobre los hábitos de conducción y comprender que respetar la velocidad permitida es un factor determinante para proteger la vida en las vías de Bogotá.