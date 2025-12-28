Noticias de Minería y Energía Noticias económicas importantes

El DNP identificó alertas en proyectos con recursos de regalías por $19,7 billones

La entidad manifestó que las alertas se generan por la falta de avance en las obras o por pagos realizados sin que exista ejecución física.

Recursos por regalías. Imagen: DNP

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través del Sistema General de Regalías, identificó más de 5.950 proyectos financiados con regalías. De estos, 3.275 presentaron alertas en su ejecución, por un valor de $19,7 billones, lo que, según la entidad, puede afectar la finalización y desarrollo de estas iniciativas.

Estas alertas se generan cuando no se registran plazos de ejecución, los plazos están vencidos o si existen diferencias entre los recursos invertidos y la ejecución física de los proyectos.

Inversiones en regalías. Imagen: DNP
Inversiones en regalías. Imagen: DNP

En Antioquia se concentró el mayor número de alertas, con 363 alertas en 319 proyectos, equivalentes a $1,6 billones, lo que representó 10 % del total de alertas identificadas por el DNP.

Le siguen Meta, con 7 % de las alertas, y Huila con 5,8 %. Sin embargo, en Huila se registró la mayor proporción de alertas por proyecto: 69 alertas en 66 iniciativas, la mayoría asociadas a programaciones vencidas.

Destacado: Gobierno Petro relanza la batalla para eliminar la deducción de regalías a petroleras y carboneras

Para el DNP, estas acciones forman parte de la vigilancia y seguimiento de los recursos públicos generados a través de las regalías. Según la entidad, este control busca garantizar que las regalías se traduzcan en beneficios reales para la población, evitando que los proyectos queden únicamente en el papel sin materializarse en planes de política pública en las regiones.

Tags: DNP, empresas, energía
