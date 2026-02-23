Deducción en renta por 15 años y exclusión de IVA: el documento clave que debe pedir para estos beneficios 

El mercado de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia cerró 2025 con cifras históricas. De acuerdo con datos consolidados por la ANDI y Fenalco, durante el año se matricularon 87.623 unidades electrificadas, de las cuales 19.724 correspondieron a eléctricos puros y 67.899 a híbridos. En el caso de los eléctricos, el crecimiento superó el 100 % frente al año anterior, reflejando un cambio estructural en las decisiones de compra de hogares y empresas.
Este dinamismo no solo evidencia una transformación tecnológica en el parque automotor, sino que abre un frente tributario que miles de compradores aún no han revisado en detalle: la posibilidad de acceder a beneficios como la deducción en renta hasta por 15 años y la exclusión de IVA, siempre que cuenten con un documento específico expedido por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
El certificado que activa los beneficios tributarios
La UPME anunció oficialmente que habilitó la fecha para solicitar el certificado que permite acceder a los incentivos tributarios en proyectos de energía limpia, eficiencia energética e hidrógeno, incluidos vehículos eléctricos e híbridos.
Según el comunicado oficial, la entidad “expidió la Resolución 000070 de 2026 y anunció que a partir del 1 de marzo de 2026 abrirá la recepción de solicitudes para que personas y empresas obtengan el certificado que les permite acceder a los incentivos tributarios del Gobierno Nacional”.
Este documento no es un trámite menor. Es el soporte técnico que habilita a personas naturales y jurídicas para continuar el proceso ante la DIAN y acceder a los incentivos contemplados en la Ley 1715 de 2014.
Deducción del impuesto de renta, exclusión de IVA y otros beneficios
De acuerdo con el documento oficial, los incentivos tributarios asociados incluyen:
- “Deducción del impuesto de renta, hasta en un 50 % de la inversión realizada durante un periodo de hasta 15 años.”
- “Exclusión del IVA en la compra de vehículos eléctricos e híbridos, motos eléctricas, equipos, elementos, maquinaria y servicios necesarios para el proyecto.”
- Exención arancelaria en la importación de estos vehículos e insumos.
- Depreciación acelerada de activos vinculados al proyecto.
En el caso específico de los vehículos eléctricos e híbridos adquiridos por personas naturales para uso personal, el certificado de la UPME es la pieza que permite demostrar que la inversión califica como medida de Gestión Eficiente de la Energía (GEE), requisito clave para aplicar a la exclusión del IVA y a la deducción en renta.
La magnitud del mercado hace que el impacto potencial sea significativo. Con más de 87.000 vehículos electrificados matriculados solo en 2025, el universo de compradores que podría revisar su situación tributaria es amplio.
En vehículos cuyo precio supera los $150 millones, el IVA puede representar más de $20 millones, cifra que altera de manera sustancial el costo efectivo de adquisición.
Además, la UPME reveló que solo en 2025 recibió “cerca de 10.000 solicitudes de certificación, reflejando el creciente interés de ciudadanos y empresas por acceder a estos incentivos en energía limpia no convencional”.
Esto evidencia que la gestión del certificado se está convirtiendo en un paso estratégico dentro de la planeación financiera de quienes invierten en activos sostenibles.
El trámite debe iniciarse a través del aplicativo web habilitado por la UPME, donde se carga la documentación requerida para la evaluación del proyecto.
Es clave entender que la UPME no otorga directamente el beneficio tributario; su función es evaluar y certificar. Con ese aval, el contribuyente continúa el proceso ante la DIAN.
La DIAN aclaró recientemente que cuando el IVA fue facturado pese a que la operación podía estar cobijada por exclusión, este puede considerarse un pago de lo no debido, habilitando su devolución si se cumplen los requisitos y dentro del plazo legal de cinco años desde la factura.