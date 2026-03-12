Un dólar 15 % más barato le está costando rentabilidad a los exportadores colombianos

Este es un contenido de la alianza editorial entre la fintech Kapital Colombia y Valora Analitik para los emprendedores que se arriesgan a tomar decisiones
Aunque para enero del 2026 las exportaciones crecieron un 12,6 % comparado con el año anterior, y representaron un total US$4.252 millones, según cifras oficiales del DANE, las empresas exportadoras tuvieron aproximadamente 17 % menos de ingresos en pesos por dólar recibido de las exportaciones.
Las proyecciones de los especialistas y bancos sobre esta moneda indican que, por lo menos para el segundo trimestre del 2026, el comportamiento seguirá siendo variable y quizás no supere la barrera de los $3.900. Especialmente, si se tiene en cuenta la política monetaria de Estados Unidos y el conflicto de este país con oriente medio.
Ante este escenario, los expertos de Kapital Colombia recomiendan a las empresas revisar dos mecanismos que pueden protegerlas ante los riesgos cambiarios y estabilizar sus ingresos financieros.
Primer mecanismo: Contrato Foward
El contrato Foward es un acuerdo financiero bilateral que establece a futuro el tipo de cambio de divisa sobre una compra o venta de un bien o servicio. El objetivo es proteger el margen de ganancia y reducir la incertidumbre ante la volatilidad monetaria.
Para Anif, en su Comentario Económico de febrero de este año, hay dos maneras de implementarlo en las negociaciones.
Foward directo (USD a COP)
Es ideal para fijar el tipo de cambio al que se recibirán los dólares en el futuro. Es decir que el exportador conoce previamente cuántos pesos obtendrá por su venta, sin importar cómo se mueva el mercado. No tiene primas iniciales, está regulado y es muy predecible.
Foward cruzado (USD a EUR a COP)
Es una alternativa en la que, en vez de convertir los dólares directamente a pesos colombianos, el exportador los cambia primero a euros y luego a COP. Como el euro ha mostrado una mayor estabilidad frente al peso que el dólar, se reduce la exposición al riesgo cambiario.
Esta opción es útil para empresas con clientes en Europa, que en enero de 2026 fue el segundo destino de exportaciones colombianas con una participación del 13,8 % del total, según Analdex.
Segundo mecanismo: Cobertura natural
Está vinculada directamente a la operación de la empresa donde se cobra y paga en dólares evitando así las conversiones a pesos colombianos. Es la mejor alternativa porque no genera costos adicionales y permite con más facilidad el cambio de los proveedores. Además, en caso de alza, se pueden acumular unos dólares adicionales, lo que no ocurriría con un contrato de acuerdo financiero.
Ambos mecanismos son complementarios y pueden ser una buena estrategia para una empresa exportadora. Mientras el forward protege los ingresos en escenarios volátiles y permite hacer una mejor planeación, la cobertura natural actúa desde la estructura propia del negocio y no genera dependencia de las condiciones del mercado.
Recomendado: Dólar en Colombia cierra al alza a la expectativa de estrategias electorales de candidatos a la Presidencia
Por eso, usarlos de forma estratégica, puede representar una de las decisiones financieras más prácticas para sostener la rentabilidad mientras el peso siga fuerte.