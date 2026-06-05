Dólar en Colombia rompe racha a la baja y vuelve a los $3.580

El dólar en Colombia arranca la sesión de este viernes 5 de junio en los $3.580, lo que son $19 más cuando se compara con el cierre de este jueves 4 de junio.
La moneda estadounidense muestra un precio mínimo de $3.570, mientras que el valor máximo alcanza los $3.580.
Con esto, el dólar en Colombia alcanza un precio promedio del orden de los $3.573, lo que son $8 más cuando se compara con la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.
Del lado local, el mercado está muy pendiente de las nuevas propuestas de los candidatos a la Presidencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, sobre la política económica.
Lo que mueve al dólar en Colombia
La fórmula de De la Espriella mencionó la necesidad de doblar la producción de barriles de petróleo, lo que será una de las políticas clave de su administración.
De otro lado, Cepeda asegura que mantendrá el desmonte de la extracción de materias primas en el país, al tiempo que aseguró que se baja de la intención de convocar a una Asamblea Constituyente.
Del lado internacional, el dólar en Colombia se mantiene pendiente de posibles nuevos acuerdos entre Estados Unidos e Irán en medio del conflicto bélico en Medio Oriente.
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Sumado al hecho de que el mundo experimenta una caída del 7 % en la variación anual de la inversión extranjera en el sector petrolero, mientras hay alta incertidumbre sobre si el mercado externo se mantendrá condicionado por altas tasas de interés.
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