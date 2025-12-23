Dólar en Colombia abre a la baja tras declaratoria de emergencia económica

El dólar en Colombia arrancó la sesión de este martes 23 de diciembre en los $3.780, lo que son $5 menos cuando se compara con el cierre de ese lunes.
De momento, el precio mínimo de la moneda estadounidense es de $3.775, mientras que el máximo alcanza los $3.780.
Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.777, lo que es $15 menos cuando se compara con la tasa representativa del mercado informada por la Superintendencia Financiera.
Varios hechos condicionan el comportamiento del dólar en Colombia, siendo uno de los más importantes lo que pueda pasar con la venta directa de TES, el mercado ya conoció cuál es comprador de los títulos.
Lo otro que mueve al dólar en Colombia
De otro lado, los analistas locales están pendientes de que se empiecen a emitir los decretos de la emergencia económica que expidió este lunes el gobierno Petro.
Al tiempo que se conoció que la Corte Constitucional va a sesionar, de manera informal, para revisar la emergencia dada a conocer por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con el documento, se busca que la emergencia sea de 30 días, lapso en el que se establecerán buena parte de los impuestos que se cayeron de la más reciente reforma tributaria rechazada por el Congreso.
Según el Ministerio de Hacienda, se requiere de un monto cercano a los $16 billones para complementar los recursos de planes sociales clave del 2026.
En el plano internacional, el dólar en Colombia está a la espera de lo que sea el desenlace de nuevos acuerdos de paz entre Rusia y Ucrania, lo que podría mejorar las expectativas del comercio internacional.
