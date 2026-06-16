Las exportaciones petroleras de Venezuela alcanzaron en mayo su nivel más alto en siete años, impulsadas por el regreso de compradores en Estados Unidos, India y Europa.
El país despachó alrededor de 1,25 millones de barriles por día (bpd) durante el mes, un aumento de 0,7 % frente a los 1,23 millones de abril y un salto de 61 % en comparación con mayo de 2025.
Estados Unidos se mantuvo como el principal destino, con cerca de 558.000 bpd, seguido por India con 427.000 bpd y Europa con 169.000 bpd. La comercialización del crudo quedó en manos de las casas de trading Vitol y Trafigura.
Flexibilización de licencias y retorno de operadores
El repunte coincide con la decisión de Estados Unidos de flexibilizar varias licencias generales la semana pasada, que amplían la actividad permitida en sectores como petróleo, gas y extracción de minerales, sin levantar por completo las sanciones.
En paralelo, la mayor proveedora de servicios petroleros del mundo, SLB, firmó un acuerdo marco de largo plazo con la estatal Pdvsa para apoyar la modernización del sector. El memorando de entendimiento contempla cooperación en exploración, desarrollo de campos, producción, digitalización y formación de personal. Su CEO, Olivier Le Peuch, señaló que el acuerdo busca fortalecer la excelencia operativa y desarrollar capacidades que sostengan el desempeño en los próximos años.
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Para la consultora Kpler, la recuperación de la producción venezolana «ya no es especulativa». La firma proyecta un crecimiento cercano a 600.000 bpd este año, hasta 1,3 millones de bpd, y estima que la emisión de nuevas licencias podría llevar la producción hacia 1,5 millones de bpd en 2027.
Aun así, los volúmenes siguen siendo apenas un tercio del pico histórico de 3 millones de bpd registrado hace más de una década.
Del lado de la demanda, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo que las refinerías estadounidenses pueden absorber más crudo venezolano: «no es algo que se activa de un día para otro, pero se verá cada vez más crudo venezolano demandado por las refinerías de EE. UU.».