Dólar en Colombia arranca al alza pendiente de nuevos aranceles de Trump

En operación next day, por ser festivo en Estados Unidos, dólar en Colombia arrancó este lunes 19 de enero en los $3.681, lo que son $4 más cuando se compara con el cierre del viernes pasado.
De momento, la moneda estadounidense da cuenta de un precio mínimo de $3.680, mientras que el valor máximo alcanza los $3.682.
Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.681, lo que es $19 más cuando se compara con la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.
Varios hechos condicionan el comportamiento de la tasa de cambio. En el plano local, el mercado se alista para conocer las nuevas expectativas sobre la inflación de cierre de año, que va a ser clave para lo que defina el Banco de la República sobre las tasas de interés.
Sobre esto último, hay pronósticos que indican que la tasa de política monetaria volvería a ver un aumento del orden de los 25 puntos básicos.
Lo que viene para el dólar en Colombia
Adicionalmente, y así lo confirmó el gobierno Petro, ya está listo el borrador de decreto mediante el cual se establecen los parámetros para repatriar billones de pesos de pensionados en inversiones en el exterior.
En el plano internacional, el presidente Donald Trump anunció nuevos aranceles a las economías que se impongan a la intención de Estados Unidos de anexar a Groenlandia.
Adicionalmente el dólar en Colombia, y de acuerdo con un informe de JP Tactical, la economía de China desaceleró en el cuarto trimestre, con un crecimiento de 4,5 %, el más débil en casi tres años.
Esto último “evidenciando un enfriamiento de la demanda interna pese a que el PIB anual cumplió la meta oficial de 5 %; el consumo y la inversión siguieron mostrando fragilidad, con ventas minoristas y el sector inmobiliario bajo presión, mientras la producción industrial y las exportaciones continuaron sosteniendo la actividad, aumentando la dependencia del comercio exterior en un entorno de tensiones comerciales”.
