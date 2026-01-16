El precio del dólar en Colombia cerró la semana con un leve retroceso. Según datos de Credicorp Capital, en la jornada de negociaciones de este viernes 16 de enero, el billete verde se cotizó con un valor de cierre de $3.685,00 lo que se traduce en una pérdida de casi $5 frente al dato del día anterior ($3.689,88).
A lo largo de la sesión, la moneda extranjera alcanzó un precio mínimo de $3.685,00 y uno máximo de $3.715,00. En cuanto al arranque de las cotizaciones, este valor se ubicó en $3.690,00; mientras que el precio promedio llegó a $3.699,88.
No obstante, en total, del martes 13 de enero ($3.629) al cierre de la semana, el dólar estadounidense acumuló una ganancia de $56.
De acuerdo con JP Tactical Trading, si bien las jornadas se han mantenido tranquilas, el sesgo global se mantiene alcista, por lo que se espera que, en el corto plazo, la divisa comience a ganar fuerza a nivel regional.
Para entender lo que pasa en el mercado, la eventual caída del decreto de emergencia económico condiciona buena parte de las expectativas locales. En especial, considerando el parquete de medidas tributarias que establece esta normativa en el país.
Al mismo tiempo, los inversionistas están a la espera de nuevas decisiones respecto a la repatriación de los ahorros de las pensiones de los colombianos en el exterior, lo que podría tener efectos sobre la tasa de cambio.
A eso se le suman los análisis que se han dado a conocer sobre los efectos negativos que tendría la fuerte emisión de deuda pública que ha aprobado el gobierno de Gustavo Petro en los últimos días, advirtiendo que las consecuencias sobre las finanzas públicas serán complejas de atender en el mediano plazo.
En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mencionado que los recientes datos de inflación en ese país abren la puerta para que se anuncie un nuevo recorte de las tasas de interés por parte de la FED.
Finalmente, los precios del petróleo Brent suben cerca de un 1,11 % hasta US$64,38, mientras que el WTI repunta alrededor de un 0,90 % hasta caer a los US$59,72.
