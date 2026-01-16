Recientemente, más de 12 gremios económicos de Colombia publicaron una comunicación en el que manifiestan su preocupación por “los efectos que la política pública de endeudamiento desarrollada por el Gobierno Nacional está teniendo sobre variables como la tasa de cambio”.
En el documento, en el que figuran Analdex, la Federación Nacional de Cafeteros, Acoplásticos, Augura y la ANDI, entre otros, se expone que la variación en los últimos doce meses, cercana a $750 pesos por dólar, equivale a una apreciación aproximada de 17 % en un año, lo cual “está afectando directamente la competitividad de las empresas exportadoras, presionando márgenes, desincentivando inversiones y poniendo en riesgo el empleo formal”.
“Las recientes operaciones de financiamiento y manejo de deuda del Gobierno Nacional, que han incluido colocaciones en el mercado local con alta participación de inversionistas extranjeros y operaciones en los mercados internacionales, han coincidido con una apreciación acelerada del peso. Cuando estas emisiones atraen flujos de capital hacia activos en pesos o implican conversiones de divisas, para atender urgentes necesidades de caja del Gobierno,se incrementa la oferta de dólares en el mercado cambiario y se presiona a la baja la tasa de cambio, con impactos directos sobre la competitividad exportadora y la producción transable
“Esa política de endeudamiento ha hecho crecer de manera extraordinaria la deuda y particularmente se han tomado créditos en moneda extranjera que están afectando la tasa de cambio. Esto resulta grave no solo para los exportadores, sino para todos los productores internos que compiten con los importados que ahora salen más baratos”, manifestó Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores.
Las consecuencias de un dólar más barato
Más allá del valor que puedan perder las cargas que exportan los diversos sectores, los efectos de tener un dólar más barato tienen que ver con las desventajas que empiezan a aparecer al compararse con otros competidores en el mundo.
“En nuestro caso, estamos perdiendo competitividad frente a países como Ecuador o Costa Rica que son nuestra competencia internacional, sobre todo en mercados como el de Europa y Estados Unidos”, afirmó Emerson Aguirre, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura).
Lo anterior, pues “nos volvemos más costosos frente a los proveedores y tendremos mayores costos de producción por efecto de los aumentos e inflación, con un nivel de ingresos por efecto el dólar muy inferior, nosotros somos tomadores de precio del mercado”.
En esta línea, para José Duarte, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), la apreciación del peso frente al dólar impacta la industria hotelera en la medida en que aleja a los consumidores internacionales.
esa capacidad de consumo de esas economías dolarizadas que pueden ser emisores de turistas para Colombia -como EE. UU., Panamá, Ecuador-, que ya hoy son muy importantes en el flujo de turistas internacionales, pues ven una pérdida de capacidad de consumo y pueden estar viendo otras alternativas de viaje que puedan ser más económicas para ellos.
De darse este hecho, se estaría perdiendo competitividad y se empezaría a ver lo contrario al crecimiento en turista internacionales que ya reportan las cifras de Migración Colombia y el Ministerio de Comercio.
Más sectores afectados
Respecto a la pérdida de valor del dólar frente al peso colombiano, desde el sector cafetero han manifestado que eso ha significado que, solo por efecto cambiario, cada carga de café ha perdido entre $500.000 y $550.000 por carga frente a lo que habría recibido el productor hace un año.
Así lo aseguró en días pasados el presidente de la FNC, Germán Bahamón, quien insistió en que “el mismo café, con la misma calidad y el mismo esfuerzo, hoy paga medio millón de pesos menos por carga únicamente por la revaluación del peso (…) miles de familias cafeteras han visto caer sus ingresos aun cuando hacen bien su trabajo y responden a un mercado cada vez más exigente en calidad y sostenibilidad”.
Otros productos del agro como aguacates y flores también ven reducidos sus ingresos y un aumento en sus costos de servicios como transporte ante la diferencia que se ha ampliado entre las divisas.
Particularmente en el caso de las flores, se acerca la temporada de San Valentín, donde el sector recibe casi el 20 % de la facturación del año. En este caso, también es importante destacar que es un subrenglón del agro que sigue teniendo un arancel de 10 % para el ingreso a Estados Unidos.