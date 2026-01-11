Enero suele ser un mes cargado de compromisos financieros: servicios, cuentas, compras aplazadas, etc. Sin embargo, saber cómo organizar el presupuesto y aprovechar el comportamiento del dólar puede hacer la diferencia entre cuidar o no el bolsillo.
Un análisis financiero de la Universidad de San Buenaventura explica de qué manera el rumbo que adopte la tasa de cambio puede servir como una ventana práctica para tomar decisiones inmediatas, pero sobre inteligentes con las finanzas personales.
“Este no es un momento para apostar con el dólar, sino para usarlo como guía. La diferencia está en qué se paga primero y qué puede esperar”, destacó Lorena Gutiérrez, docente de la facultad de ciencias económicas y administrativas.
Pagos a tener en cuenta
Con el arranque del año, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ha mantenido sobre el nivel de los $3.700. En ese contexto, estos son algunos gastos que se pueden anticipar con el billete verde a ese precio.
- Cuotas educativas que se cobran en dólares: cursos virtuales, diplomados, plataformas de formación o estudios que muchas personas toman desde Colombia suelen estar indexados a la tasa de cambio. De acuerdo con el estudio, la tendencia que ha adoptado la moneda estadounidense permite que el impacto de esas cuotas en pesos se vean reducidas.
- Suscripciones digitales de uso diario: plataformas de entretenimiento, almacenamiento en la nube, correo electrónico, música o estudio hacen parte del gasto fijo de miles de hogares y, en muchos casos, se facturan en dólares. Cancelarlas con una tasa de cambio moderada ayuda a evitar que ese gasto suba sin que la familia lo note.
- Servicios digitales: con el trabajo remoto ganando terreno, cada vez más personas se suman al uso de herramientas digitales para optimizar su labor, muchos de los cuales se cobran en moneda extranjera. Ejecutar estos pagos ahora puede ayudar a controlar costos ligados al ingreso, especialmente en hogares donde una parte del sustento depende de este tipo de actividades.
- Compras en línea: adquirir electrodomésticos, repuestos de tecnología o productos previamente presupuestados puede salir más económico en peso con la TRM actual. “Si la compra es necesaria y estaba prevista, hacerla con una tasa de cambio estable reduce la presión sobre el presupuesto”, explica Gutiérrez.
- Pagos para los próximos meses: de acuerdo con el reporte, cuotas atrasadas, servicios acumulados o compromisos inevitables, conviene ordenarlos ahora, cuando el dólar no está en picos altos.
Errores frecuentes con el dólar bajo
La experta señala que uno de los fallos más comunes es el comprar dólares sin una necesidad concreta. “Guardarlos “por si acaso” no es prioridad para familias con ingresos medios o bajos. Inmovilizar recursos puede afectar gastos básicos como alimentación, transporte o servicios públicos”, destaca.
Otro error que suele pasar desapercibido es realizar compras impulsivas, adquirir nuevas suscripciones o servicios prescindibles que pueden esperar, ya que estos traen consigo una carga innecesaria.
“Muchas personas priorizan el gasto que más les incomoda emocionalmente, cuando deberían empezar por el que tiene mayor efecto cambiario. Con este dólar barato, el orden de los pagos importa más que nunca”, subraya la docente.
