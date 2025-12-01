Dólar en Colombia cerró su primera sesión de diciembre con fuerza al alza

Datos suministrados por SET-FX dan cuenta de que el dólar en Colombia terminó jornada, este lunes 1 de diciembre, en los $3.813 (la última vez que había cerrado por encima de 3.800 fue el 25 de noviembre), lo que representa un repunte del orden de los $58 cuando se compara con el cierre del viernes pasado.
El precio mínimo de la moneda estadounidense fue de $3.755 y el máximo alcanzó los $3.818.
Con lo anterior, el precio promedio del dólar en Colombia fue de $3.785 lo que son casi $40 cuando se revisa la tasa representativa del mercado que informó la Superintendencia Financiera.
Varios hechos condicionan el comportamiento de la tasa de cambio, siendo uno de los más importantes el futuro incierto de la reforma tributaria del gobierno Petro en el marco del Congreso.
Esto último al tiempo que nuevas expectativas de los analistas apuntan a que la inflación seguiría siendo alta y no daría espacio para que el Banco de la República haga nuevos recortes, abriendo la posibilidad a que el país cierre con un nuevo aumento.
Lo que mueve al dólar en Colombia
Daniel Londoño, country manager Global66, dijo que en la semana del 17 al 21 de noviembre de 2025, el dólar frente al peso colombiano podría oscilar de manera contenida, influenciado tanto por factores fundamentales como por el sentimiento del mercado.
“La postura monetaria divergente entre EE. UU. y Colombia favorece al peso: la Reserva Federal ha recortado sus tasas de interés (debilitando ligeramente al dólar) mientras el Banco de la República mantiene la suya elevada en 9,25 %, lo que hace más atractivos los activos en pesos”.
Recomendado: Dólar en Colombia abre al alza y se aleja de los $3.700; el oro y el petróleo suben
Agrega el analista que, los precios internacionales del petróleo se mantienen moderados (Brent en torno a $60–65 por barril tras recientes retrocesos), lo que resta apoyo a una moneda ligada a las exportaciones de crudo. En los próximos días, el mercado estará atento a datos económicos de EE. UU.
Cierres TES
•Los TES de 2026 cerraron en 9,487 %; la sesión cerraron en 9,320 %.
•Los TES de 2028 terminaron en 11,270 %, mientras que el dato anterior fue de 11,200 %.
•Los TES de 2033 cerraron en 12,483 % y la jornada previa finalizaron en 12,432 %.
•Los TES de 2050 terminaron en 12,560 %, mientras que el dato anterior fue de 12,595 %.
—