El dólar estadounidense comenzó la primera jornada de diciembre con una valorización frente al peso colombiano. La divisa inició sus negociaciones en $3.760, un nivel que representa un incremento si se compara con el precio de cierre del viernes, que se ubicó en $3.755.
Esta apertura al alza aleja el dólar de su soporte técnico clave en los $3.700. El ambiente global está marcado por la expectativa ante el discurso que ofrecerá hoy el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
Analistas de JP Tactical Trading señalan que el dólar en la región vuelve a enfrentar soportes (pisos) clave en mercados como México ($18,25), Brasil ($5,28) y Colombia ($3.700).
Según la firma, a pesar del leve movimiento al alza en la apertura, en Colombia aún no aparecen compradores de dólar con fuerza. Los flujos siguen muy equilibrados entre compra y venta. La cotización se mantiene dentro del rango de negociación estimado, con el techo clave en los $3.820 y el soporte en los $3.700.
Oro cerca de máximos; petróleo sube por la OPEP+
El mercado de materias primas comienza la semana con ganancias para el petróleo y una firmeza notable para el oro.
El oro se aprecia el 0,50 % hasta los US$4.275,9 por onza, cotizando cerca de un máximo de seis semanas. Esto se apoya en un dólar más débil y las firmes expectativas de que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés en su reunión de diciembre.
Por su parte, los precios del petróleo subieron más del 1 %, con ganancias que se acercan al 2 %. El alza se respalda en dos factores clave.
La OPEC+ reiteró el domingo su plan de pausar los aumentos de producción durante el primer trimestre del próximo año, manteniendo recortes voluntarios de aproximadamente 3,24 millones de barriles al día. El grupo señaló un enfoque cauteloso ante las tendencias de demanda desiguales y un potencial exceso de oferta.
Además, el crudo recibió apoyo adicional por una serie de ataques durante el fin de semana a la infraestructura energética rusa, lo que interrumpió las operaciones de exportación.
Discurso de Powell en EE. UU. y balanza de pagos en Colombia
La agenda del día está marcada por la política monetaria en Estados Unidos y la publicación de importantes datos macroeconómicos en Colombia.
En Estados Unidos, los mercados están pendientes hoy de un discurso del presidente de la FED, Jerome Powell. La intervención podría clarificar la decisión que tomará el organismo sobre tipos de interés el próximo día 10 de diciembre. La mayor parte de analistas apuesta por que la Fed volverá a decidir una bajada de 25 puntos básicos.
Así mismo, este lunes, el Banco de la República publicará los datos de la balanza de pagos del tercer trimestre del año. Adicionalmente, se conocerá el índice de compras del sector industrial colombiano (PMI Davivienda) para noviembre, un indicador clave sobre el estado de la actividad manufacturera.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia no muestra variaciones en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
