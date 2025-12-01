Premercado | FED, BOJ y datos económicos en Europa mueven bolsas globales; petróleo sube

Bolsas Asia-Pacífico
Las acciones asiáticas se movieron en rangos estrechos el lunes mientras los traders sopesaban las crecientes expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal el próximo mes, mientras que las acciones japonesas cayeron bruscamente ante las apuestas de un aumento de tasas del Banco de Japón.
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, se ha desplomado un 1,89 % este lunes ante las expectativas de que el Banco de Japón (BoJ) opte por subir los tipos de interés en su reunión de este mes, tras unas declaraciones del gobernador, Kazuo Ueda, en las que ha señalado que las condiciones son propicias.
Por su parte, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó este lunes un 0,65 %, la bolsa de Shenzhen se anotó el 1,25 % y el Hang Seng avanza el 0,51 %.
Los mercados japoneses tuvieron un desempeño inferior al de la región, ya que el yen se fortaleció y los rendimientos de los bonos gubernamentales japoneses subieron, reflejando las crecientes expectativas de un aumento de tasas del BOJ.
Los traders impulsaron al alza los rendimientos después de que la fuerte lectura de la inflación al consumidor de Tokio de la semana pasada reforzara la visión de que las presiones de precios subyacentes siguen siendo firmes.
La actividad fabril de China ofreció poco alivio. Un PMI manufacturero del sector privado publicado el lunes mostró que la actividad volvió a caer en contracción, subrayando la persistente debilidad de la demanda.
La lectura siguió al PMI oficial del domingo, que mostró que el sector se contrajo por octavo mes consecutivo.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto la primera sesión del mes de diciembre en negativo, con caídas en torno al 0,50 % influidas por los futuros en negativo de Wall Street, en una sesión en la que destacarán las lecturas finales de noviembre de los índices de gestores de compra de manufacturas en eurozona, Reino Unido, y EE. UU.
En la apertura del mercado, con el euro apreciándose el 0,09 % y cambiándose a 1,160 unidades, la bolsa que más cae es la de París, el 0,55 %; seguida de Milán, con el 0,44 %; Fráncfort, con el 0,31 %, Madrid, con el 0,27 %, y Londres, con el 0,21 %.
El Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se deja el 0,25 %
Una serie de datos económicos de la región estará en el foco esta semana, con los inversores intentando obtener una idea de la trayectoria de la economía europea de cara a 2026.
Un indicador de la actividad del sector manufacturero de la eurozona disminuyó hasta territorio de contracción en noviembre, mientras que métricas similares en las principales economías europeas, Alemania y Francia, también se contrajeron.
Las perspectivas para la industria de la inteligencia artificial también siguen siendo prioritarias, aunque algunas preocupaciones sobre la posible formación de una burbuja en el sector disminuyeron al finalizar noviembre.
Mientras tanto, el gasto online del Black Friday y el Cyber Monday en Estados Unidos y otros lugares está influyendo en la confianza.
Mercados de EE. UU. y América
Wall Street terminó noviembre este viernes en verde, pero el índice tecnológico Nasdaq anotó pérdidas mensuales por el temor de los inversores a una burbuja de la inteligencia artificial (IA).
En el cómputo mensual, el Nasdaq bajó un 0,9 %, lastrado por las caídas de acciones tecnológicas en las últimas semanas, algo que también presionó al S&P 500, que perdió un 0,4 % en el mes, mientras que el Dow Jones de Industriales, sumó un 0,4 % en noviembre.
En la sesión del pasado viernes, más corta de lo habitual por el día de ’Black Friday’, el Nasdaq subió un 0,65 %, mientras que el S&P 500 avanzó un 0,54 % y el Dow Jones ganó un 0,61 %.
Los mercados se encuentran pendientes hoy de un discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el que podría clarificar la decisión que tomará el organismo sobre tipos el próximo día 10 diciembre, cuando la mayor parte de analistas apuesta por que volverá a decidir una bajada de 25 puntos básicos.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo subieron más del 1 %, respaldados por la reafirmación de la OPEC+ de mantener la producción estable durante el primer trimestre, y por las renovadas preocupaciones de suministro derivadas de las tensiones geopolíticas.
En cuanto a las materias primas, el oro se aprecia el 0,50 % hasta los US$4.275.9 el precio de la onza, mientras que el petróleo registra subidas que se acercan al 2 %.
Brent subió un 1,92 % a US$63,57 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) también aumentó un 2,12 % a US$59,76 por barril.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEC+) reiteraron el domingo su plan de pausar los aumentos de producción durante el primer trimestre del próximo año, manteniendo recortes voluntarios de aproximadamente 3,24 millones de barriles al día.
El grupo señaló un enfoque cauteloso mientras enfrenta tendencias de demanda desiguales y lo que considera un potencial exceso de oferta en los mercados petroleros el próximo año.
El crudo recibió apoyo adicional de una serie de ataques durante el fin de semana a la infraestructura energética rusa, que interrumpieron las operaciones de exportación.
El Consorcio de Oleoductos del Caspio, un importante conducto para los envíos de crudo kazajo y ruso a través del Mar Negro, dijo que había suspendido las cargas después de que un ataque con drones navales causara daños significativos a un punto de amarre en su terminal de Novorossiysk.
Por último, el bitcoin se desploma más del 5 % y se encuentra en US$86.5092.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
