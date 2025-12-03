Dólar en Colombia abre a la baja; el inminente recorte de la FED presiona a la divisa global

La moneda estadounidense inició sus negociaciones en el mercado colombiano con una ligera tendencia a la depreciación. El dólar abrió hoy en $3.807,50, apenas por debajo del nivel de cierre de la jornada anterior, que se ubicó en $3.808,50.
Además, el precio mínimo registrado en la apertura fue de $3.805, aunque los analistas anotan que la moneda local exhibe estabilidad en medio de un contexto internacional dominado por la expectativa de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés.
Y es que la principal dinámica que influye en el comportamiento del dólar global es la expectativa sobre la política monetaria en Estados Unidos. Analistas de JP Tactical Trading indican que las probabilidades de un recorte de tasas por parte de la FED el 10 de diciembre continúan en aumento, con un 90 % del mercado anticipando esta corrección.
Esta previsión genera un debilitamiento del dólar a nivel global, con un índice DXY que ya está retrocediendo y se ubica en 98 puntos.
A nivel regional, el peso mexicano y el real de Brasil siguen ganando terreno frente al dólar, aunque respetan sus soportes clave. En Colombia, la cotización se encuentra operando en el techo de corto plazo ($3.800-$3.820).
Petróleo sube ante la incertidumbre en Ucrania; el suministro ruso sigue restringido
Los precios del petróleo registraron ligeros ascensos hoy. Esto obedece a que una solución inmediata para poner fin al conflicto en Ucrania parece poco probable, lo que mantiene una persistente amenaza sobre el suministro global.
El crudo Brent, de referencia en Europa, sube el 0,46 % hasta los US$62,74 el barril. El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., escala el 0,53 % hasta los US$58,94.
Rusia y EE. UU. no llegaron a un acuerdo sobre un posible plan de paz para Ucrania tras una larga reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y los enviados estadounidenses en la noche de ayer. Los mercados petroleros están pendientes de estas conversaciones, ya que un acuerdo podría conducir a la eliminación de sanciones a empresas rusas y, consecuentemente, liberar suministro de petróleo restringido.
Adicionalmente, el aumento de las reservas estadounidenses agrega preocupación por un excedente. El Instituto Americano del Petróleo reportó ayer que las existencias de crudo subieron en 2,48 millones de barriles en la semana finalizada el 28 de noviembre. Hoy, la Administración de Información Energética de EE. UU. publicará los datos oficiales de existencias.
Noticias del día
La jornada está marcada por la revelación de un indicador clave sobre el mercado laboral estadounidense y la votación de un proyecto trascendental en el Congreso colombiano.
Estados Unidos publicará hoy el ADP Non-Farm Employment Change, un dato que mide la creación de empleo privado y sirve como anticipo del dato oficial de nóminas no agrícolas.
Las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República sesionarán este miércoles en la tarde para votar las ponencias de la reforma tributaria del gobierno Petro. El objetivo es definir si el proyecto de ley sigue su trámite o se archiva definitivamente.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia no muestra variaciones en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
