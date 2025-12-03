Congreso podría hundir hoy la reforma tributaria del gobierno Petro: así se definirá el futuro del proyecto

Las comisiones económicas conjuntas del Congreso sesionarán este miércoles en la tarde para votar las ponencias de la reforma tributaria del gobierno Petro y con ello definir si el proyecto de ley sigue su trámite en el Legislativo o se archiva definitivamente.
El principal obstáculo que ha enfrentado la iniciativa que propone recaudar $16 billones adicionales en impuestos en 2026 es la falta de respaldo entre los congresistas o, como ellos mismos lo han manifestado, el hecho de que no hay ambiente político.
Algunos partidos, como Cambio Radical, señalaron como bancada que no respaldarían el proyecto de ley de financiamiento por considerar que “el país no necesita más impuestos ni promesas vacías” y bajo el argumento de que el desbalance de las cuentas públicas debe corregirse vía recorte de gastos.
Del mismo modo, el Partido Liberal en una reunión interna decidió que de manera unificada rechazar la imposición de más impuestos. De hecho, los directivos del movimiento les encargaron a los demás miembros no permitir que el Gobierno grave a los colombianos.
Otros partidos como el Centro Democrático, La U y el Verde no hicieron pronunciamientos grupales, pero de forma individual se han identificado varios congresistas que han desestimado la propuesta en los últimos meses.
Esto derivó en que se radicaran dos ponencias negativas previo a la discusión en las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado. La primera en conocerse fue la de la representante Katherine Miranda, seguida de una firmada por 10 senadores de la Comisión Tercera que, por ser respaldada por la mayoría (17 miembros en total), ha dado a entender que el proyecto de ley se archivaría.
El miércoles de la semana pasada, el Congreso discutió estas dos ponencias en contra, aunque solo alcanzó a votar la Comisión Tercera de Cámara, pues se entiende que las cuatro corporaciones deben estar de acuerdo. Sin embargo, el procedimiento fue interrumpido pasadas las 9:00 p.m. por falta de quórum y será retomado hoy a partir de las 3:00 p. m., según agenda.
La ponencia que falta por abordar es la positiva, que construyó el Gobierno en conjunto con algunos de los ponentes y coordinadores delegados en cuatro sesiones desde finales de octubre, y que mantiene impuestos como el IVA del 19 % a los juegos de azar digitales, la mayor sobretasa al sector financiero y el incremento en las tarifas de patrimonio, entre otros.
Así están los plazos cerca de fin de año
El segundo reto que enfrenta la reforma tributaria que es los tiempos están muy ajustados, considerando que las comisiones económicas solo están sesionando un día a la semana.
El Congreso tiene hasta el 16 de diciembre para que se lleven a cabo los cuatro debates de una ley como la que modificaría el estatuto tributario o un par de semanas adicionales si se aprueban las sesiones extraordinarias. Luego de esto el proyecto de ley debe pasar a sanción presidencial.
Dicho plazo es del Gobierno y no del proceso como tal, pues los debates podrían retomarse a mediados de febrero de 2026 en el segundo periodo de la legislatura actual, que acaba el 20 de julio. Esto implicaría que la ley entre en vigencia hasta 2027, lo que significa que esta administración no vería aumentados sus ingresos por esta vía, más allá de los impuestos que se modifican de manera inmediata, como el IVA.
También existen dudas sobre qué tanto el hecho de que se discuta el articulado en sesiones extraordinarias una o dos semanas adicionales puede ayudar a que el Gobierno consiga respaldo mayoritario en medio de la urgencia de que el Presupuesto de 2026 no se vea desfinanciado, pues en las últimas semanas ha quedado en evidencia la falta de ambiente político.
