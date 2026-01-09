Dólar en Colombia abre a la baja; mercado celebra inflación menor a la esperada

El dólar estadounidense inició la última jornada de la semana con una ligera tendencia a la baja en el mercado cambiario colombiano, tras conocerse que la inflación en el país cerró 2025 por debajo de la mayoría de las proyecciones (5,10 %).
La divisa abrió hoy en $3.710, descendiendo frente al cierre de ayer, que se situó en $3.711,93. Sin embargo, se mueve al alza y ya registra un máximo de $3.717.
Según los analistas de JP Tactical Trading, el dólar en Colombia abrió la jornada dentro de todo el rango del modelo táctico ($3.705- $3.819). A nivel internacional, la divisa también continúa respetando los niveles de rango, aunque muestra un sesgo alcista.
Por su parte, Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech Global66, señaló que la atención local se centra en los datos de inflación en Colombia, claves para anticipar el sesgo de política monetaria del Banco de la República.
«Con las cifras de inflación mostrando señales de convergencia, el dólar debería retomar su tendencia bajista. Bajo este escenario, el USD/COP tendría espacio para retomar su movimiento hacia la zona de $3.700, en línea con un entorno de mayor apetito por riesgo global», indicó el experto.
Petróleo al alza por tensiones en Irán y Venezuela
Los precios del crudo registran subidas este viernes, encaminándose a su tercera ganancia semanal consecutiva ante los riesgos de interrupción en el suministro global.
El Brent se cotiza a US$62,49 por barril (+0,81 %) y el WTI a US$58,21 (+0,78 %). Este repunte se debe a los disturbios civiles en Irán y a la incertidumbre tras la captura de Nicolás Maduro por parte de la administración Trump.
El mercado evalúa el impacto del control que Estados Unidos pretende ejercer sobre el sector petrolero venezolano para estabilizar la oferta global.
Noticias del día: Inflación en Colombia y empleo en EE. UU.
El panorama económico está marcado por el reporte del costo de vida en Colombia y movimientos estratégicos en Washington.
El DANE reveló que la inflación finalizó el año pasado en un 5,10 %, cifra menor al 5,30 % de noviembre y por debajo del 5,2 % esperado por el mercado. Vivienda, alimentos y transporte fueron los rubros con mayor peso. Aunque la inflación general bajó, la inflación sin energéticos ni alimentos subió 10 puntos básicos, llegando al 5,56 %.
El mercado está atento a la reunión entre el gobierno de EE. UU. y las mayores petroleras del mundo (como ExxonMobil y Chevron) para analizar oportunidades de inversión en Venezuela. Se discute un posible plan de inversión de hasta US$100.000 millones para rehabilitar la infraestructura energética venezolana.
Hoy se publicará el dato de empleo en Estados Unidos, un indicador crítico que, junto al IPC del próximo martes, definirá la decisión de la Reserva Federal en su reunión del 28 de enero.
