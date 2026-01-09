Premercado | Bolsas suben con inversores esperando dato clave de empleo en EE. UU. y reunión de Trump con petroleras

Bolsas Asia-Pacífico
La mayoría de los mercados bursátiles asiáticos subieron ligeramente el viernes, siguiendo un cierre mixto en Wall Street la noche anterior, mientras los inversores se mantenían cautelosos antes de los datos clave de empleo de EE. UU. que podrían moldear las expectativas para futuros recortes de los tipos de interés de la Reserva Federal.
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, repuntó un 1,61 % este viernes gracias a los buenos resultados financieros de Fast Retailing, la matriz de Uniqlo que se disparó un 10,67 %.
Por otro lado, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó un 0,92 % y la bolsa de Shenzhen se anotó el 1,15 %.
En China, los datos oficiales publicados el viernes mostraron que la inflación al consumidor subió a su nivel más alto en casi tres años, ofreciendo señales tentativas de mejora en la demanda.
El índice de precios al consumidor aumentó un 0,8 % interanual en diciembre, el ritmo más rápido en aproximadamente 34 meses, mientras que los precios mensuales subieron un 0,2 %. Al mismo tiempo, la deflación de los precios al productor se moderó, lo que indica cierta estabilización en los precios de fábrica.
Los datos indicaron que China podría estar cerca del fin de un prolongado período deflacionario que ha amortiguado el crecimiento económico, reducido las ganancias corporativas y restringido el gasto de los consumidores.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto la sesión de este viernes con moderadas subidas, en una sesión en la que la atención se centra en el dato de empleo de Estados Unidos y en la reunión de este país con las grandes petroleras mundiales para evaluar el futuro del crudo en Venezuela.
Con el euro cayendo el 0,12 % y cambiándose a 1,164 unidades, la bolsa que más sube es la de París, el 0,66 %; seguida de Madrid, con el 0,28 %; Londres, con el 0,25 %; Milán, con el 0,11 %, y Fráncfort, con el 0,03 %.
Mientras que el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube el 0,59 %.
La producción industrial alemana creció un 0,8 % mensual en noviembre, una mejora significativa frente a la caída esperada del 0,6 %, lo que sugiere que la mayor economía de la eurozona mostraba signos de recuperación hacia finales de año.
Cabe resaltar que las ventas minoristas de la eurozona para noviembre se publicarán hoy, y se espera que muestren que los consumidores de la región siguen bajo presión.
Destacado: Corte Suprema de EE. UU. podría decidir este viernes sobre futuro de aranceles de Trump
Mercados de EE. UU. y América
Wall Street cerró ayer con un comportamiento mixto, con subida del 0,55 % para el Dow Jones de Industriales y del 0,01 % para el S&P 500, y una caída del 0,44 % para el Nasdaq, mientras que los futuros avanzan ligeras caídas del 0,06 %, del 0,03 % y del 0,02 %, respectivamente.
EE. UU. se muestra expectante ante su dato de empleo que será relevante junto al IPC de diciembre que se publicará el próximo martes, para la decisión que tomará la Reserva Federal (Fed) en su próxima reunión del 28 de enero.
Asimismo, hoy podría pronunciarse el Tribunal Supremo sobre la legalidad de los aranceles recíprocos que Trump aprobó en abril de 2025 en base a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa).
En esta sesión, el mercado también se encuentra atento a la reunión entre EE. UU. y las mayores petroleras del mundo para analizar oportunidades de inversión en Venezuela y sus preocupaciones ante los riesgos financieros, legales o políticos en este país, tras la detención el pasado sábado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por orden del presidente Donald Trump.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo subieron el viernes, en camino a otra ganancia semanal, ya que los acontecimientos en Venezuela e Irán amenazaban con interrumpir los suministros globales.
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 0,81 % y el precio del barril se sitúa en US$62,49, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., escala el 0,78 % hasta los US$58,21.
Ambos precios de referencia subieron más del 3 % el jueves tras dos días consecutivos de descensos, situando los contratos en camino a ganancias semanales de alrededor del 2 %, la tercera consecutiva.
Los disturbios civiles en Irán, importante productor de Oriente Medio, han aumentado las preocupaciones sobre el suministro global tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de la Administración Trump la semana pasada y sus afirmaciones de que EE. UU. controlará el sector petrolero del país sudamericano.
Otras materias primas como el oro, mantiene la caída de ayer, del 0,16 % con el precio de la onza en US$4.470,5.
Por último, el bitcoin cae un 0,77 % y se encuentra en US$90.496,1.
