El dólar en Colombia, de acuerdo con datos de SET-FX, vio un dato de apertura, el primero de julio, del orden de los $3.413, lo que son $2 menos cuando se compara con el cierre de este martes 30 de junio.
De momento, la moneda estadounidense muestra un precio mínimo de $3.406, mientras que el valor máximo alcanza los $3.417.
Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.409, lo que son $31 menos cuando se compara con la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.
En el plano local, la tasa de cambio está sustancialmente condicionada por lo que pueda pasar con el nuevo Gobierno y el futuro de las tasas de interés.
Lo otro que movió al dólar en Colombia
El Gobierno De la Espriella confirmó a Miguel Gómez Martínez como nuevo ministro de Hacienda, economista con amplia experiencia en el sector público y exrepresentante a la Cámara.
Gómez Martínez, en sus primeras declaraciones, ha asegurado que el país debe enfrentarse a dos retos grandes: recortar el gasto del Estado, al tiempo que se vuelve a fortalecer a Ecopetrol.
De otro lado, el dólar en Colombia reaccionó a la decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés en 75 puntos, con lo que el indicador aterrizó en el 12 %.
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Los analistas del mercado están pendientes de lo que sea el golpe del fenómeno de El Niño en la inflación a cierre del año, con lo que las tasas de interés pudieran llegar a subir más de lo previsto.
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