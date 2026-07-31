Dólar en Colombia abre al alza en $3.125 mientras los mercados digieren la tensión en Oriente Medio

El dólar en Colombia inicia la última sesión de julio con un tono de corrección, abriendo en $3.125 y operando en las primeras operaciones alrededor de los $3.132, tras haber cerrado la jornada previa en $3.109.
La divisa local experimenta un alivio técnico en un volumen de negociación que se mantiene limitado, mientras el mercado intenta asimilar la reciente volatilidad global desatada por los bancos centrales.
De acuerdo con los reportes de JP Tactical Trading, el índice global DXY intenta construir un soporte inicial alrededor de los 100,3 puntos, frenando temporalmente la oleada de ventas global desencadenada por una sorpresa moderada en la postura de la Reserva Federal y por la intervención en el mercado del yen japonés.
En el ámbito local, los analistas señalan que el dólar se encuentra “ultra extendido a la baja”, un movimiento tan sobrevendido que está forzando al límite a los inversionistas con posiciones a largo plazo a activar sus niveles de stop loss. Para los expertos, este nivel extremo de sobreventa sigue configurando una ventana de oportunidad para obligaciones de corto plazo (con un horizonte máximo de un mes).
Por ello, creen que la sesión de hoy será determinante para definir si se consolidan nuevos pisos técnicos tras las fuertes caídas acumuladas.
Petróleo cierra el mes con ganancias cercanas al 20 %
En el frente energético, los precios internacionales del crudo operan con ligeras caídas en la jornada. El Brent cotiza alrededor de los US$88 por barril y el WTI Se ubica cerca de los US$82 por barril.
A pesar de este retroceso diario, ambos referentes se encaminan a cerrar un mes marcadamente volátil con ganancias mensuales cercanas al 20 %.
Este comportamiento responde a la persistencia de los riesgos geopolíticos, impulsados por la reciente escalada en Oriente Medio —marcada por anuncios de ataques iraníes contra activos estratégicos en Kuwait y Baréin, así como alertas en torno al Canal de Suez y el Estrecho de Ormuz— y las tensiones adicionales en la región del Mar Negro.
Tasas de interés y desempleo en Colombia
En Colombia, la Junta Directiva del Banco de la República se reúne este viernes para tomar decisiones de política monetaria en medio de un consenso que le apunta a un aumento de 20 puntos básicos en la tasa de interés, lo que la llevaría del 12 % actual a un 12,50 %, nivel que no se veía desde febrero de 2024 (12,75 %).
Además, el DANE dará a conocer el dato de desempleo para junio de 2026. Los analistas esperan que el indicador se mantenga alrededor del 8 % visto en mayo, cuando disminuyó en un 1 punto porcentual respecto al año anterior. Según el Banco Itaú, a pesar de la debilidad de la inversión y el aumento de los costos, el mercado laboral continúa mostrando resiliencia, por lo que esperan una tasa promedio del 9,5 % para este año.
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