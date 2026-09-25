Dólar en Colombia abre en $3.340 tras potente rally, mientras el mercado evalúa la ruptura de relaciones con Irán

El mercado cambiario local inicia la última sesión de la semana con un tono de estabilización tras registrar un movimiento extraordinariamente vertical y abrió la jornada en $3.340 después de cerrar ayer en $3.349,30.
Luego de tres jornadas consecutivas de fuertes avances que extendieron la cotización, la divisa llega a la sesión de este viernes con un recorrido muy amplio. Los analistas de JP Tactical Trading anticipan que, después de un impulso de tal magnitud, será completamente normal observar una fase de corrección o toma de ganancias hacia soportes inferiores antes de buscar nuevos tramos al alza.
El foco principal radicará en verificar si el mercado respeta dichos retrocesos para validar la continuidad de la estructura alcista de fondo.
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A escala global, se mantiene intacta la fortaleza generalizada del billete verde, impulsada por el rompimiento al alza de los rangos de consolidación de largo plazo frente a múltiples monedas de referencia, con el índice DXY en 100,9 puntos.
Acercamiento diplomático alivia cotizaciones de petróleo
Los precios internacionales de la energía experimentan recortes presionado por señales de distensión. El Brent cae un 0,4 % hasta los US$106,15 por barril, mientras el WTI Retrocede un 1,1 % hasta los US$93,62 por barril.
Este repliegue se produce después de conocerse que Estados Unidos e Irán estarían explorando un acuerdo por fases para la reapertura gradual del Estrecho de Ormuz, iniciativa ligada a la propuesta de Teherán de retomar conversaciones nucleares en un plazo de siete días bajo condiciones específicas.
No obstante, la prima de riesgo se mantiene latente debido a los persistentes ataques con misiles hutíes contra objetivos en Arabia Saudí y al volumen de tránsito marítimo, que sigue operando muy por debajo de los promedios históricos.
Foco geopolítico e internacional
Los inversores globales asimilan los resultados del encuentro sostenido en la Casa Blanca entre Donald Trump y Xi Jinping. El principal acuerdo consistió en prorrogar por dos meses la tregua comercial, otorgando un respiro a los negociadores para revisar aranceles, compras de productos agrícolas, restricciones tecnológicas y el suministro de tierras raras, aunque persisten importantes diferencias estructurales.
En el ámbito nacional, el Gobierno colombiano oficializó la ruptura formal de relaciones diplomáticas con Irán (manteniendo los vínculos consulares).
La decisión de la Cancillería se fundamenta en salvaguardar la seguridad nacional y hemisférica, ante cuestionamientos vinculados a la seguridad regional y trabas a las inspecciones energéticas internacionales, marcando un hito en la postura exterior del país en materia geopolítica.
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