Dólar en Colombia arranca a la baja en medio de incertidumbre por escalada de tensiones en Medio Oriente

El dólar en Colombia arrancó sesiones este 9 de junio en los $3.580, lo que son $10 menos cuando se revisa el cierre de la jornada anterior.
La moneda estadounidense da cuenta de un valor mínimo de $3.580, mientras que el máximo tocó los $3.588.
Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.584, lo que son $4 menos cuando se compara con la tasa representativa del mercado que informó la Superintendencia Financiera.
Un informe de Alianza Valores muestra algunas de las causas del movimiento de la tasa de cambio, señalando que tras las fuertes presiones globales que el viernes arrastraron a las monedas de la región, hoy el índice del dólar (DXY) experimenta una corrección táctica, ubicándose por debajo de la barrera de los 100 puntos (99.8).
“Esta contención del billete verde, sumada a una moderación en el riesgo geopolítico y al comportamiento constructivo de pares como el peso mexicano, anticipa una apertura mucho más favorable y estable para los mercados emergentes en la jornada de hoy”, dice.
Lo otro que mueve al dólar en Colombia
Con esto, el dólar en Colombia frenaría el impulso alcista con el que cerró la semana pasada en $3,590.75, al tiempo que “la debilidad transitoria del dólar global le da espacio al mercado local para seguir asimilando el reciente dato de inflación en Colombia, que continúa respaldando la postura restrictiva del BanRep”.
De otro lado, la tensión geopolítica en Oriente Medio sigue siendo el principal factor de riesgo para los valores energéticos.
Los futuros del crudo Brent, el referente mundial del petróleo, retroceden un 1,0 %, aunque se mantienen muy por encima de los niveles anteriores al conflicto. Mientras, los futuros del crudo WTI pierden 1,39 % hasta los US$90,03 por barril.
El dólar en Colombia tiene en cuenta que Irán e Israel afirmaron haber detenido una escalada de ataques mutuos, aliviando parte de la preocupación en torno a la posibilidad de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, pueda alcanzar un acuerdo de paz con Teherán.
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Sin embargo, el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital por la que transita una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo, permanece prácticamente cerrado al tráfico de petroleros, mientras Trump ha prometido mantener el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.
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