El dólar en Colombia inició la jornada este miércoles 3 de junio en los $3.595, lo que son $15 más cuando se compara con el cierre previo.
De momento, la moneda estadounidense muestra un valor mínimo de $3.593, mientras que el precio máximo alcanza los $3.600.
Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia alcanza los $3.562, lo que son $35 más cuando se compara con la tasa representativa del mercado que informó la Superintendencia Financiera.
Del lado local, el dólar está condicionado por nuevas encuestas presidenciales, como la de AtlasIntel, que confirman que, en segunda vuelta, el candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, ganaría la Presidencia.
Lo que mueve al dólar en Colombia
En cambio, el candidato que mantendría las políticas económicas del gobierno Petro, Iván Cepeda, no alcanzaría la mayoría mínima necesaria.
Pendiente está el mercado de las propuestas económicas de las dos campañas y la posibilidad de que, en los próximos días, se lleve a cabo un posible debate entre los candidatos.
Del lado internacional, el dólar en Colombia se condiciona por la caída en el precio del oro y el aumento en el valor del petróleo, en medio de nuevas tensiones en Medio Oriente.
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Un nuevo corte de negociaciones entre Irán y Estados Unidos hace temer por nuevas retaliaciones sobre el normal curso del comercio internacional, con especial foco en el mercado petrolero.
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