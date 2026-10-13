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Dólar en Colombia arranca con leve alza a la espera de la respuesta fiscal del Gobierno y en medio de alertas por la IA

Esto es lo que mueve al dólar en Colombia al arranque de la jornada del 13 de octubre.

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Dólar barato en Colombia seguiría perdiendo fuerza
Dólar en Colombia. Imagen generada por la IA Gemini con fines ilustrativos.

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El dólar en Colombia arrancó con una leve alza y se ubicó en $3.202, lo que representa $3 más frente al cierre del viernes anterior.

Por el momento, el precio mínimo de la moneda estadounidense se ubica en $3.195, mientras que el valor máximo llega a $3.205.

Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.196, lo que representa $2 más frente a la tasa representativa dada a conocer por la Superintendencia Financiera.

En el ámbito local, el Gobierno anunció la conformación de un equipo especial para poner en marcha, antes del 31 de diciembre, un paquete de medidas preventivas frente al fenómeno de El Niño, con el objetivo de reducir el riesgo de racionamiento eléctrico.

dólar en colombia

Lo que mueve al dólar en Colombia

El análisis de JP Tactical explica que el plan contempla reforzar la generación térmica, gestionar los niveles de los embalses y proteger el suministro en las regiones más vulnerables.

Por otro lado, el Ejecutivo reiteró al Congreso la solicitud de aprobar un traslado presupuestal de $1,2 billones para atender las posibles afectaciones de la ola de calor y fortalecer la capacidad de respuesta ante la emergencia climática.

En el plano internacional, Anthropic advirtió que pequeños modelos de inteligencia artificial «podrían estar a solo meses de desarrollar capacidades suficientes para replicarse de forma autónoma entre dispositivos conectados a internet, como televisores inteligentes, equipos Android o electrodomésticos», señala JP Tactical.

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El análisis agregó que estos sistemas «podrían aprovechar dispositivos con baja seguridad, distribuir partes del modelo entre varios equipos y propagarse sin depender de centros de datos centralizados».

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