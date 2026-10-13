Video | El índice MSCI Colcap sube 0,64 % en su acumulado semanal

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 09 de octubre de 2026 en 2.531,5 puntos, registrando al cierre del día viernes una variación semanal de + 0,64 %. El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 22,40 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal. La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 2.630 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 2.400 puntos.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $720.555 millones, mostrando una variación negativa en este ítem de 2,40 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $738.456 millones.
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En una semana positiva para índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, estas fueron las cinco acciones más destacadas en su acumulado al cierre del viernes:
- En el primer lugar, las acciones preferenciales del Banco Davivienda (PFDavvnda) que sube 14,40 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones de Grupo Sura preferencial (PFGrupsura) que avanzaron 3,68 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos de Grupo Éxito (Éxito) que incrementaron su valor 3,58 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos a Promigas (Promigas) que presento una valorización de 3,14 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para ISA (ISA) que sube 3,04 %.
Los títulos del ETF HCOLSEL (Hcolsel) bajaron – 3,98 % en su acumulado semanal y se convierten en el activo con peor desempeño.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap