Premercado | Bolsas de Asia caen con fuerza por la IA, futuros de Wall Street operan mixtos y petróleo retrocede

Los mercados internacionales arrancan la jornada del martes 13 de octubre con fuertes caídas en Asia, una apertura cautelosa en Europa y señales mixtas en los futuros de Wall Street.
Las acciones de empresas tecnológicas y fabricantes de semiconductores concentran la presión vendedora, ante los temores de una mayor competencia en el negocio de inteligencia artificial (IA). Entretanto, el petróleo retrocede desde los niveles elevados de las últimas sesiones, mientras los inversionistas siguen atentos a los riesgos geopolíticos y a los resultados corporativos en Estados Unidos.
Asia: desplome de acciones tecnológicas golpea a las bolsas
Las bolsas asiáticas registraron fuertes pérdidas este martes, en una jornada marcada por los temores a una mayor competencia en el mercado de semiconductores y por las dudas sobre la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial. El índice Kospi de Corea del Sur cayó más de 5 %, en su mayor retroceso diario desde mediados de agosto, mientras Samsung Electronics perdió 7,4 % y SK Hynix retrocedió 10 %. En Taiwán, TSMC bajó 1,8 %, mientras SoftBank, uno de los grandes inversionistas del sector de IA, cedió 8 %.
El Nikkei 225 de Japón también operó a la baja, con una caída cercana a 2 % en los datos de mercado disponibles. La presión se extendió a otros mercados de la región: el índice MSCI de Asia-Pacífico, excluido Japón, perdió más de 2 %, hasta su nivel más bajo desde finales de julio. El movimiento refleja la sensibilidad de las bolsas asiáticas a las perspectivas de crecimiento de la industria tecnológica y a la posibilidad de que nuevos competidores reduzcan los márgenes de los fabricantes de chips.
El detonante fue la preocupación por los avances de la compañía china CXMT en el negocio de memorias, que podría intensificar la competencia para los fabricantes establecidos. A esto se sumaron comentarios del CEO de Broadcom sobre los riesgos de las inversiones en inteligencia artificial, que reavivaron las dudas sobre las valoraciones del sector.
Europa: bolsas avanzan pese a las pérdidas tecnológicas globales
En contraste con Asia, los mercados europeos mostraron un comportamiento positivo en las últimas referencias disponibles. El índice Stoxx 600 subió 0,5 %, hasta máximos de una semana, apoyado en la menor exposición relativa de la región a los fabricantes de semiconductores y en el retroceso de los precios del petróleo.
Entre los principales índices, el FTSE 100 de Londres avanzó cerca de 1 %, hasta los 10.656 puntos, mientras el DAX de Alemania ganó 0,76 %, hasta los 25.277 puntos. En Francia, el CAC 40 se ubicó en 7.832 puntos, con un avance de 0,38 % frente al cierre anterior, según las referencias de mercado consultadas.
Sin embargo, el panorama para la apertura no era uniforme. Los futuros europeos mostraban señales de cautela, con retrocesos moderados en contratos vinculados al DAX y al Euro Stoxx 50. La evolución de los precios de la energía, las perspectivas de inflación y el desempeño de las acciones tecnológicas seguirán marcando el rumbo de la sesión.
Estados Unidos: futuros mixtos antes de resultados bancarios e inflación
Los futuros de Wall Street operaban con resultados dispares antes de la apertura de este martes. Los contratos del Nasdaq 100 retrocedían 0,53 %, mientras los del S&P 500 perdían 0,08 %. En contraste, los futuros del Dow Jones avanzaban 0,30 %, de acuerdo con datos reportados durante la madrugada estadounidense.
La presión sobre el Nasdaq responde al comportamiento de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial y los semiconductores. En las operaciones previas a la apertura, Micron Technology caía 2,5 % y Nvidia retrocedía 0,6 %, en línea con la tendencia negativa observada en Asia.
Los inversionistas también concentran su atención en los resultados trimestrales de los grandes bancos estadounidenses. JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup y Wells Fargo tienen previsto presentar sus cifras en una semana clave para evaluar el impacto de las mayores tasas de los bonos del Tesoro sobre los costos de financiación, el crédito y la actividad de banca de inversión.
En el frente macroeconómico, el mercado espera los próximos datos de inflación de Estados Unidos, que podrían aportar señales sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se ubicaba alrededor de 5,19 %, por debajo del máximo de 5,364 % registrado la semana anterior.
Petróleo: Brent y WTI retroceden, aunque persisten riesgos de suministro
Los precios internacionales del petróleo bajaban este martes después de las alzas de la sesión anterior. El Brent, referencia para buena parte del mercado internacional, cotizaba alrededor de US$105,50 por barril en las referencias de la mañana, con una caída cercana a 1 %. Por su parte, el crudo WTI de Estados Unidos descendía hasta aproximadamente US$92,60 por barril, con una variación negativa de alrededor de 1,2 %.
La corrección responde a la evaluación de los riesgos de oferta tras los ataques contra Arabia Saudita y a la posibilidad de que aumenten los suministros de diésel procedentes de Rusia.
No obstante, los precios continúan en niveles elevados, lo que mantiene la atención sobre las eventuales presiones inflacionarias y sus efectos en las decisiones de los bancos centrales.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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