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Para esta fecha la inflación en Colombia bajaría hasta el 3 %, pero dependerá de varios escenarios dice el BanRep

Los precios de los alimentos van a ser fundamentales para el futuro de la inflación en Colombia.

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inflacion en colombia 3 por ciento
Imagen: Generada con IA de ChatGPT

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La Junta Directiva del Banco de la República volvió a subir las tasas de interés hasta el 12,25 %, por cuenta de una inflación en Colombia que sigue muy alta, con resultados recientes más elevados de lo previsto.

De acuerdo con el emisor, los escenarios de riesgo se están materializando, al tiempo que la atención se centra en la intensa ola de calor que afectará al país a finales de este año e inicios del siguiente.

Inflación en Colombia sigue presionando
Imagen: Generada con IA de Gemini

La inflación en Colombia, en su variación anual, se habría estabilizado cerca del 6,25 % a septiembre; sin embargo, las proyecciones prevén que el indicador continuará subiendo al cierre del año hasta bordear el 7 %.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, hace un llamado a la calma sobre la base de que la inflación en Colombia se desacelerará en 2027, momento en el que se estima que el IPC convergerá hacia la meta, aunque tomará más tiempo del previsto.

Escenarios para que la inflación en Colombia baje al 3 %

Para ver una inflación en Colombia del 3 %, indicó Villar, el país deberá esperar hasta el año 2028, advirtiendo que a partir de 2027 se observará un comportamiento del IPC más cercano a la meta.

Villar agregó que únicamente bajo ese contexto la nación podría considerar un recorte progresivo de las tasas de interés en dicho horizonte. Sin embargo, será necesario esperar que el fenómeno de El Niño no resulte tan crítico.

“La información futura sobre los efectos del fenómeno de El Niño, el proceso de recuperación tras el terremoto y las medidas de política fiscal serán determinantes para las próximas decisiones de política monetaria”, declaró la Junta tras su más reciente reunión.

Inflación en Colombia
Imagen generada por la IA Gemini con fines ilustrativos.

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Adicionalmente, las expectativas de inflación en Colombia expresadas por los analistas económicos para diciembre de 2026, según la encuesta de septiembre, registraron un nuevo incremento y se situaron en el 6,8 %, mientras que para un horizonte de dos años se redujeron al 4,0 %.

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