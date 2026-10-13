Trump abre la puerta a retirar arancel del 12,5 % a productos colombianos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría eliminar el arancel adicional del 12,5 % que afecta a determinadas importaciones colombianas, al destacar su relación con el mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella.
“Puede que lo haga”, respondió Trump a periodistas en las afueras de la Casa Blanca, cuando le preguntaron por la posibilidad de retirar el gravamen que recae sobre ciertos bienes procedentes de Colombia.
“El presidente de Colombia es amigo mío; ‘El Tigre’. Ha sido un gran simpatizante mío. Por eso ganó (las elecciones presidenciales de este año). Yo lo respaldé y ganó”, agregó el mandatario estadounidense.
Las declaraciones abren la posibilidad de un cambio en las condiciones de acceso de productos colombianos al mercado estadounidense, aunque Trump no anunció una decisión formal ni precisó cuándo podría adoptar una eventual eliminación de la medida.
¿Por qué Estados Unidos impuso el arancel a Colombia?
El gravamen adicional del 12,5 % fue establecido tras una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), adelantada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
La investigación concluyó que Colombia no había adoptado ni implementado de manera efectiva mecanismos para prohibir la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.
La medida no implica que Estados Unidos haya determinado que los productos colombianos afectados se elaboran bajo esas condiciones. El cuestionamiento se centra en los controles del país frente a la entrada de mercancías provenientes de terceros mercados y producidas con trabajo forzoso.
El arancel representa un costo adicional para los exportadores colombianos que venden determinados bienes en Estados Unidos y puede reducir su competitividad frente a proveedores de otros países.
Entre los sectores que podrían enfrentar mayores costos de acceso se encuentran las flores frescas, las confecciones, las manufacturas de plástico, algunos alimentos procesados y otros bienes industriales, dependiendo de las partidas arancelarias cobijadas por la medida.
Por ahora, la posibilidad de retirar el gravamen depende de que el Gobierno estadounidense adopte una decisión formal. Las declaraciones de Trump, por sí solas, no modifican las condiciones arancelarias vigentes.
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