FMI bajó sus proyecciones del crecimiento de la economía mundial en 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó sus previsiones sobre el comportamiento de la economía mundial. Para el organismo, el crecimiento mundial en 2026 sería de 3,1 %, menor al de 2025, que fue de 3,5 %, mientras que en 2027 habría un alza hasta 3,4 %. De otro lado, la inflación tendría un comportamiento de 4,7 %, pero en 2027 el indicador se moderaría hasta llegar a 4,1 % en 2027. Las previsiones del organismo señalaron que, los países que importan energía y que no están en la cadena de valor tecnológica tendrían un panorama más complejo.
Adicionalmente, aseguró que el auge de la tecnología fue uno de los factores que mitigaron el impacto de acontecimientos de orden geopolítico. Sin embargo, existen riesgos de que la situación se complique. Entre los factores que pueden inclinar la balanza se encuentran: la escalada de conflictos, reajuste en expectativas en inteligencia artificial, tensiones comerciales y riesgos fiscales. Según el organismo, una inversión sostenida en inteligencia artificial y en productividad, junto con la moderación de las tensiones geopolíticas y comerciales, fortalecerían la senda al crecimiento.
En cuanto al crecimiento de las economías más avanzadas, EE. UU. tendría un alza de su economía de 2,3 % en 2026, inferior a la proyección mundial. Para el mismo año, las principales economías de Occidente registrarían un comportamiento inferior al de la potencia norteamericana. Por ejemplo, España registraría un incremento de 2,5 %, Alemania (1,3 %), Reino Unido (1,3 %), Canadá (1,1 %), zona euro (1,1 %), Italia (0,8 %), Japón (0,7 %). Las perspectivas del FMI para estas economías no auguran cifras al alza para 2027, EE. UU. se mantendría con 2,3 %, España descendería a 1,8 % y Francia subiría de 0,4 % a 0,7 %.
De otro lado, en el segmento de las economías en desarrollo, China tendrá un crecimiento económico de 4,5 %, superior al de las potencias occidentales. Pero este comportamiento no se concentrará en ese país, India tendría un alza de 7 % para 2027. Mientras que en la región latinoamericana y del Caribe el incremento sería 2,3 %, Brasil y México presentarían un crecimiento de 2,2 % y 1,5 %, respectivamente. Por otro lado, el listado de los que reportarían cifras moderadas sería Rusia (0,9 %), Sudáfrica (1 %) y en Oriente Medio habría una baja de -0,3 %, Arabia Saudita registraría un decrecimiento en 2026 de -3,3 %.
“En menos de siete años, la economía mundial se ha visto sometida a una excepcional secuencia de acontecimientos. La pandemia y los subsiguientes trastornos en las cadenas mundiales de suministro, las guerras en Ucrania y Oriente Medio, con las consecuentes escaladas de los precios de la energía y otras materias primas, y los importantes cambios registrados en las barreras y las relaciones comerciales han puesto a prueba la resiliencia de los hogares, las empresas, los mercados financieros y los gobiernos. Cada uno de estos importantes acontecimientos se habría considerado inusitado. La confluencia de todos ellos en tan poco tiempo es aún más extraordinaria”, expresó el organismo.
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Pese a que la situación no ha sido fácil, el organismo afirmó que la economía ha resistido. Además de mencionar que se ha presentado un “dinamismo inesperado” en los mercados laborales, fortaleza de los sistemas financieros y “la contracción monetaria más marcada en casi medio siglo”. En cuanto a la inflación, si bien sigue persistiendo, estaría retrocediendo luego de que llegara a sus máximos indicadores en algunas economías. Finalmente, además de la inversión en inteligencia artificial, el uso de reservas de energía y de las renovables parece estar abriendo paso a que se amortigüen los impactos en el mercado. Para el FMI, de no ser por este rubro, las dificultades del mercado petrolero habrían tenido más impacto en el desempeño económico de 2026.
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