El dólar en Colombia inició sesiones este miércoles 15 de abril en los $3.570, lo que son $11 menos cuando se compara con el cierre del martes.
De momento, la moneda estadounidense tiene un precio mínimo de $3.570 y un valor máximo del orden de los $3.591.
Adicionalmente, el precio promedio del dólar en Colombia va en los $3.583, lo que son $5 más cuando se compara con la tasa representativa del mercado informada por la Superintendencia Financiera.
El anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre el control de una parte de acceso al estrecho de Ormuz condiciona las expectativas del mercado, con foco en lo que siga pasando con el precio del petróleo.
Lo que mueve al dólar en Colombia
Esto último mientras Trump abre la puerta a una posible segunda ronda de negociaciones en los próximos días, pendiente de que no se dé ningún nuevo retroceso en el proceso de negociación.
En el plano local, el dólar en Colombia está pendiente de lo que sea la recompra masiva de bonos externos, del orden de los $4.000 millones.
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De momento, las expectativas del mercado se centran en que el dólar podría terminar este año, en un valor promedio, cercano a los $3.700, condicionado también la tasa de política monetaria en las principales economías del mundo.
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