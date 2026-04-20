Dólar en Colombia cierra a la baja; el peso resiste el nuevo choque petrolero en Ormuz y la deuda pública se valoriza

El dólar estadounidense en Colombia inició la penúltima semana de abril con una leve caída, cerrando la jornada en $3.572,50. La divisa retrocedió $11,50 frente al cierre del viernes ($3.584), mostrando una notable resiliencia ante el rebote de los precios internacionales del crudo y la reactivación de las tensiones en el Golfo.
La sesión se caracterizó por un comportamiento lateral, con una apertura en $3.585 y un mínimo de $3.563,10, en una jornada que JP Tactical Trading describió como tranquila y carente de catalizadores direccionales claros.
A nivel internacional, el índice DXY operó con estabilidad en 98,04 puntos (-0,06 %). Si bien el dólar global mostró un sesgo de rebote técnico tras la corrección del viernes, la menor convicción direccional de las monedas emergentes sugiere que el mercado está a la espera de señales más claras sobre la evolución de las tensiones geopolíticas y los diferenciales de tasas con EE. UU.
Acciones & Valores destaca que factores como los flujos tributarios estacionales y la caída persistente de la prima de riesgo país están permitiendo que el peso colombiano ignore, por ahora, el fortalecimiento global del dólar.
La capacidad del peso para mantenerse por debajo de los $3.600 dependerá de si los flujos tributarios locales logran compensar la presión alcista que ejerce el petróleo a US$95 sobre las expectativas de inflación global.
Brent sube un 5,6 % tras captura de buque en Omán
La calma del viernes tras la reapertura de Ormuz fue efímera. Los precios del petróleo saltaron con fuerza este lunes, reintroduciendo una prima de riesgo agresiva en el mercado.
El barril Brent escaló a US$95,46 (+5,62 %) y el WTI a US$87,48 (+5,92 %).
La captura de un buque de carga iraní por parte de la Armada de EE. UU. en el Golfo de Omán y las denuncias de violaciones al cese al fuego han vuelto a poner en duda la estabilidad del suministro. Teherán ha reafirmado su control sobre el Estrecho, lo que eclipsó el inicio de nuevas rondas de negociación en Pakistán.
Economía colombiana crece 1,65 % impulsada por servicios
El DANE reveló hoy que el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) registró un crecimiento anual del 1,65 % en febrero. Aunque la cifra se ubicó por debajo de las expectativas de analistas como Bancolombia (2,5 %) y Banco de Bogotá (2,1 %), confirma que el aparato productivo mantiene su ritmo de expansión:
El repunte de las actividades terciarias (servicios), con un crecimiento del 2,5 %, fue el principal motor de la economía en el segundo mes del año.
Finalmente, la deuda pública (TES) cerró mercados con una valorización del 0,20 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 9,634 % y la jornada anterior no registraron.
- Los TES de 2028 terminaron en 13,435 % desde los 13,385 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,310 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,320 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,310 %; la jornada anterior en 12,320 %.
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