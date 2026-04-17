Dólar en Colombia vuelve a cerrar a la baja: podría llegar a $3.550 la próxima semana tras reapertura de Ormuz

El dólar estadounidense en Colombia finalizó la semana con una caída, cerrando en $3.584. La divisa retrocedió $21 frente al último dato de ayer ($3.605), impulsada por un hito geopolítico que transformó el sentimiento del mercado global: la reapertura total del Estrecho de Ormuz.
La jornada inició en $3.585 y, tras un breve repunte hasta el máximo de $3.601,91, la presión vendedora llevó el precio a un mínimo de $3.571. El debilitamiento global del billete verde también fue evidente en el índice DXY, que cayó a 98,02 puntos (-0,20 %).
Así, el dólar en Colombia termina la semana consolidado por debajo de la barrera de los $3.600. Si la desescalada en Medio Oriente se mantiene y el Brent encuentra un nuevo piso cerca de los US$85-US$90, el peso colombiano podría probar niveles de $3.550 la próxima semana.
El desbloqueo de Ormuz y el desplome del petróleo
A las 9:00 a. m., hora Colombia, Irán anunció la reapertura total del Estrecho de Ormuz, eliminando de golpe la mayor prima de riesgo energético en décadas. Este anuncio, sumado a la tregua de 10 días entre Israel y el Líbano, provocó un reacomodo masivo de flujos hacia activos de riesgo.
Rodrigo Lama, de Global66, destaca que este escenario no solo alivia las presiones inflacionarias, sino que reactiva la expectativa de que la Reserva Federal pueda iniciar recortes de tasas hacia el segundo semestre, debilitando estructuralmente al dólar global.
El mercado de hidrocarburos reaccionó con caídas de doble dígito ante la normalización de los flujos marítimos. El barril WTI se desplomó a US$83,70 (-11,61 %) y el Brent cayó a US$90,20 (-9,25 %).
Además, Estados Unidos reportó niveles récord en sus exportaciones de crudo, acercándose a la posición de exportador neto por primera vez desde la posguerra. Aunque la caída del precio impacta las proyecciones de ingresos de Colombia, el alivio en la aversión al riesgo global pesó más a favor de la moneda local.
Finalmente, la deuda pública (TES) colombiana cerró mercados con una valorización del 0,38 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 13,385 % desde los 13,460 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,320 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,460 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,320 %; la jornada anterior en 12,451 %.
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