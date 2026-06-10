Clara López, Jairo Villabona y Germán Umaña, entre los nombres que integran el equipo económico de Iván Cepeda

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, señaló algunos de los nombres que integrarían su equipo de trabajo en materia económica. Entre ellos están la senadora Clara López, quien ha integrado movimientos progresistas a lo largo de su carrera política, y el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Jairo Villabona.
Otros de los miembros que integrarían el equipo de trabajo en caso de que gane la segunda vuelta serían el profesor de economía y exsubdirector general del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Mario Alejandro Valencia, así como Simón Gómez-Azza, director del Centro de Pensamiento Vida.
También figuran Flor Esther Salazar, quien fue viceministra de Empleo y Pensiones del Ministerio de Trabajo; María Mercedes Maldonado, secretaria de Hábitat y Vivienda durante la alcaldía de Bogotá del actual presidente Gustavo Petro; Paula Díaz, economista y exasesora del Ministerio de Hacienda en la Dirección de Presupuesto; y el asesor de despacho Diego Carrero.
Este listado, revelado por Cepeda en diálogo con 6AMW, también incluyó al exministro de Comercio, Germán Umaña, así como a Mauricio Cabrera, quien integró la Junta Directiva de Ecopetrol.
Pese a que este listado no es oficial, sí fue revelado por el medio mencionado como parte del eventual equipo económico de Cepeda en caso de que gane las elecciones del domingo 21 de junio de 2026, cuando competirá con el candidato por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella.
Por otro lado, Cepeda manifestó en la emisora que su política energética avanzará con las energías renovables, pero sin reducir de manera tajante las fuentes de suministro de origen fósil. Frente a interrogantes sobre el fracking, particularmente teniendo en cuenta que el gobierno de México, dirigido por Claudia Sheinbaum y más cercano ideológicamente a las posiciones de Cepeda, está evaluando la implementación de esta técnica, el candidato manifestó que en un eventual gobierno suyo no se aplicaría.
—