Dólar en Colombia baja de nuevo a $3.605; recompra de bonos del MinHacienda y disparada del Brent marcan la jornada

El dólar estadounidense en Colombia registró hoy una corrección a la baja, cerrando en $3.605. La divisa retrocedió $14,90 frente al dato de ayer ($3.619,90), en una sesión de alta volatilidad y fuerte rotación de flujos.
A pesar de una apertura alcista en $3.620 y un máximo de $3.627,40, el peso colombiano logró recuperar terreno hasta tocar un mínimo de $3.600,01, desafiando el ligero fortalecimiento global del billete verde, cuyo índice DXY subió a 98,23 puntos (+0,18 %).
La jornada estuvo dominada por la actividad del Ministerio de Hacienda y nuevos datos sectoriales del DANE:
El mercado asimiló el anuncio de recompra de bonos globales por hasta US$4.000 millones por parte del Gobierno. Acciones & Valores estima que ya se habrían ejecutado cerca de US$1.700 millones esta semana, lo que ha generado una dinámica de volúmenes récord en el mercado cambiario.
El dólar en Colombia se mantiene en un canal de alta volatilidad. La zona de los $3.600 se consolida como un soporte difícil de romper a la baja mientras el Ministerio de Hacienda continúe con su programa de recompra de bonos, el cual demanda divisas.
Para mañana, el mercado vigilará si el Brent logra consolidarse por encima de los US$100 o si el ajuste técnico del DXY presiona nuevamente la tasa hacia la zona de los $3.630 – $3.650.
Brent roza los US$100 ante amenazas en el Mar Rojo
Los precios del crudo saltaron con fuerza durante la jornada, actuando como un soporte vital para el peso colombiano.
El barril Brent escaló a US$99,56 (+4,88 %) y el WTI a US$94,70 (+3,74 %).
Aunque hay optimismo por una posible extensión del cese al fuego entre EE. UU. e Irán, Teherán advirtió sobre represalias extendidas hacia el Mar Rojo y el Mar de Omán en respuesta al bloqueo naval estadounidense. Este riesgo logístico sobre las rutas de suministro ha disparado las primas de riesgo energético.
La industria sufre el impacto del conflicto
En contraste con los datos locales, la economía estadounidense empieza a mostrar cicatrices por la guerra en Irán. La producción industrial total en EE. UU. cayó un 0,5 % en marzo, arrastrada por el sector minero y de servicios públicos.
Solo el sector manufacturero retrocedió un 0,1 %, lo que refuerza la percepción de que el conflicto en Medio Oriente está afectando las cadenas de suministro y los costos operativos en Norteamérica.
En Colombia, el comercio minorista reportó un crecimiento excepcional del 10,9 % en febrero (13,7 % si se excluyen combustibles), lo que confirma la resiliencia del consumo interno.
Por su parte, la producción fabril creció un 1,4 %, rompiendo la tendencia negativa, aunque las ventas industriales aún caen un -2,5 %, reflejando que la recuperación del sector manufacturero es todavía frágil.
Finalmente, la deuda pública (TES) colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,08 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 13,460 % desde los 13,436 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,460 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,430 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,451 %; la jornada anterior en 12,480 %.
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