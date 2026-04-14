Colombia alista recompra masiva de bonos externos por US$4.000 millones para optimizar su deuda

El Gobierno de Colombia planea ejecutar una recompra de bonos externos por un valor aproximado de US$4.000 millones. Esta iniciativa, orientada a optimizar la gestión de la deuda pública y reducir el pago de intereses, fue revelada por el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, en una entrevista concedida a Bloomberg durante las reuniones del FMI y el Banco Mundial en Washington.
El funcionario explicó que el país busca lanzar una oferta pública de adquisición para sus títulos en moneda fuerte a corto plazo. Esta operación sigue a una reciente recompra en el mercado local donde se recuperaron $5,4 billones (unos US$1.500 millones) en títulos TES.
“Ya realizamos una compra local la semana pasada y estamos planeando otra en los mercados externos”, afirmó Cuéllar, subrayando que su táctica consiste en identificar las mejores oportunidades de mercado: “Aprovecharé los segmentos de la curva que considero más baratos para orientar nuestras compras”, detalló.
Dentro de esta estrategia de saneamiento, Cuéllar reafirmó el objetivo de liquidar un swap de rendimiento total (TRS) de US$9.300 millones antes de las elecciones presidenciales de mayo. Según el director, para esta semana ya se habrá cancelado aproximadamente la mitad de dicha posición.
Un análisis de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá ratificó que, según sus cálculos, el saldo de los TCO (con vencimiento a agosto de 2026) y de los TES tasa fija a 2033 y 2040, entregados originalmente como colateral de la operación, se ha ido cancelando del saldo de la deuda a medida que la Nación realiza los pagos correspondientes al TRS.
De acuerdo con las declaraciones de Cuéllar en otros medios en las últimas semanas, esta operación financiera le habría reportado al Gobierno rendimientos cercanos a los US$600 millones.
Finalmente, el funcionario anticipó que el panorama fiscal de Colombia se verá favorecido adicionalmente por el contexto internacional de los hidrocarburos en medio del incremento global en los precios del petróleo, impulsado por tensiones geopolíticas.
Según el Gobierno, bajo un escenario donde el crudo Brent alcance promedios superiores a los US$100 por barril, el Gobierno proyecta un alivio fiscal significativo equivalente al 2 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Estos recursos adicionales, provenientes de mayores impuestos y dividendos de Ecopetrol, permitirían compensar incluso las subvenciones al fondo de combustibles (FEPC).
Cuéllar concluyó que estos ingresos no previstos a inicios de año “podrían suponer una importante estabilización fiscal para 2026 y también podrían constituir un colchón de liquidez no solo para este año, sino también para el próximo”.
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