Dólar en Colombia rebota a $3.619,90; tensión en Medio Oriente y caída de impuestos locales agitaron el mercado

El dólar estadounidense en Colombia revirtió su tendencia bajista y registró un repunte significativo, cerrando la jornada en $3.619,90. La divisa subió $38,90 frente al último dato de ayer ($3.581), impulsada por el regreso de la incertidumbre geopolítica y decisiones judiciales de alto impacto en el frente interno.
A pesar de una apertura y un mínimo en $3.570, el mercado mostró un apetito renovado por la moneda extranjera durante la sesión hasta alcanzar un máximo de $3.620. Este movimiento local contrastó con la estabilidad del índice DXY, que se mantuvo en 98,11 puntos (-0,01 %), sugiriendo que las presiones de hoy fueron predominantemente específicas para los mercados emergentes y Colombia.
El optimismo de la semana pasada se desvaneció tras el estancamiento de las negociaciones diplomáticas en Pakistán. Rodrigo Lama, de Global66, destacó que el fracaso de las conversaciones bilaterales es ahora el principal catalizador de riesgo.
El anuncio de un bloqueo total de Estados Unidos a los puertos iraníes y el despliegue de 10.200 soldados adicionales han devuelto la prima de refugio al dólar. Aunque el presidente Trump mantiene una retórica de posible acuerdo inminente, los operadores se muestran cautelosos ante la fragilidad del cese al fuego y la posibilidad de que Irán suspenda envíos de crudo como medida de presión en la próxima ronda de diálogos.
JP Tactical Trading advirtió una dinámica de mercado más tranquila hacia el final de la tarde, lo que podría anticipar una apertura lateral para mañana.
Sin embargo, la atención se mantiene en los flujos que puedan derivarse del ajuste de posiciones tras el fallo de la Corte Constitucional. El mercado buscará señales de cómo el Gobierno Nacional planea suplir el hueco fiscal dejado por la caída de los decretos tributarios, factor que será determinante para que el dólar busque el techo de los $3.650 o regrese hacia la zona de los $3.600.
Brent se mantiene sobre los US$95 en medio de la tensión
Los precios del petróleo registraron un ligero avance mientras el mercado asimila las incursiones militares en el Líbano y el bloqueo naval a Irán. El barril Brent se situó en US$95,05 (+0,27 %) y el WTI en US$92,24 (+1,05 %).
Existe una tensa calma entre los operadores; si bien el despliegue de tropas estadounidenses aumenta el riesgo de conflicto, la esperanza de que Irán facilite las negociaciones mediante una pausa en las hostilidades impide un salto más agresivo en los precios.
No obstante, mientras persista el bloqueo en el Estrecho de Ormuz, el piso de los precios del crudo parece consolidado por encima de los US$90.
Corte Constitucional tumba decretos de emergencia económica en Colombia
En Colombia, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 1474 de 2025, el cual establecía las medidas tributarias para financiar los gastos del Presupuesto General de la Nación bajo el estado de emergencia económica.
Esta decisión, que deja sin piso los impuestos adicionales creados para la crisis, genera un nuevo interrogante sobre el financiamiento estatal para el resto del año. El mercado ha interpretado esto como un aumento en la incertidumbre fiscal, lo que presionó al peso al alza a pesar de los buenos datos de pobreza multidimensional reportados ayer.
Finalmente, la deuda pública (TES) colombiana cerró mercados con una valorización del 0,13 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 13,436 % desde los 13,500 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,430 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,400 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,480 %; la jornada anterior en 12,492 %.
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