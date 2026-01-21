Dólar en Colombia podría caer hasta $200 en el corto plazo por decreto para repatriar ahorro pensional en el exterior

Tras la publicación del proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda, que busca modificar el régimen de inversión de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), expertos del mercado ya lanzaron sus primeras reacciones.
Uno de los principales aspectos del borrador tiene que ver con la reducción gradual del límite de inversión en el exterior de las AFP. Según el texto, en un plazo de tres años las administradoras deberían reducir sus activos externos a un máximo de 35 % y, en cinco años, ese tope bajaría a 30 %.
Actualmente, cerca del 48 % de los activos bajo administración de las AFP se encuentran en el exterior, que suman un monto cercano a $255 billones, el cual comenzaría a reducirse de acuerdo con lo estipulado con el proyecto.
Ante este panorama, diversos analistas ya comenzaron a medir su efecto. Uno de los primeros en pronunciarse fue Andrés Velasco, presidente de Asofondos, quien reconoció que el texto es distinto al anunciado previamente. “Se había dicho que ese iba a acabar la inversión afuera. Este es un decreto que no solo deja la posibilidad de invertir el 30 % del portafolio total”, sino que se hace una transición de manera gradual.
Impacto sobre el precio del dólar en Colombia
Un análisis de Credicorp Capital reconoció que, aunque la incertidumbre es elevada con este documento, se espera un impacto de corto plazo sobre el tipo de cambio entre $150 – $200, “escenario que se constituiría en una clara oportunidad de compra de dólar”.
Hay que decir que el dólar ya ha venido bajando en Colombia por la masiva monetización de la deuda del Gobierno Nacional, con un cierre a este martes de $3.671,50.
Sin embargo, la firma también se consideró que “tanto el mercado como las AFP ya se han venido anticipando a este decreto en los últimos meses”, a lo que se suman las presiones bajistas adicionales sobre el dólar, derivadas de las recientes colocaciones deuda en el exterior por cerca de US$10.000 millones.
Misma opinión reflejó Andrés Velasco, de Asofondos, quien dijo que “este es un proyecto anticipado, es posible que los agentes del mercado ya lo hayan descontado en el dólar” y añadió que, si los actores esperaban un decreto más fuerte que este, porque así se había anunciado, “es posible que observemos una corrección del dólar y los títulos del gobierno”.
El texto completo del proyecto de decreto que propone cambiar el régimen de inversión de los fondos privados de pensiones se puede descargar haciendo clic aquí.
Efectos en TES por repatriación de pensiones
Además del efecto en el dólar, Andrés Pardo, head of Latin America Macro Strategy en XP Investments, alertó que se puede generar distorsión en los precios de otros activos locales.
Resaltó además que el proyecto, como fue publicado, incrementa el pasivo pensional al reducir los recursos disponibles para cubrir pensiones futuras y va en contra de la diversificación del ahorro pensional, “afectando rendimientos futuros y los recursos para financiar pensiones”.
Entre esos activos que se verían impactados se cuentan las acciones locales y los TES. En este sentido, Credicorp Capital consideró que los TES serían el activo más beneficiado por la nueva regulación, dado su nivel relativo de liquidez y profundidad, así como el espacio legal de inversión existente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el límite global legal de inversión en TES para las AFP es del 50 %, con un monto actual de $174,5 billones, equivalente al 33 % de su límite, lo que implica que todavía tendrían espacio para entrar en tesoros locales por cerca de $90 billones.
“Cabe recordar que el director de Crédito Público, Javier Cuellar, sugirió recientemente que se podrían hacer colocaciones directas de TES a AFP, lo que podría limitar el impacto sobre el mercado. Dicho esto, este tipo de operaciones también podrían generar distorsiones a mediano plazo”, detalló la firma de inversiones.
¿Qué pasaría con las acciones locales?
Entre tanto, sobre el efecto en la Bolsa de Valores de Colombia, Credicorp Capital indicó que “la capacidad del mercado de acciones no es suficiente para absorber buena parte de los flujos esperados”.
Dijo además que, en términos de ese potencial flujo hacia las acciones, vale la pena destacar que, si bien desde una perspectiva estrictamente regulatoria “existe espacio para una mayor asignación, al incorporar el tamaño del mercado y su capacidad efectiva de absorción es razonable anticipar flujos mucho más acotados que en el caso de los TES”.
A esto se suma que, más allá del tamaño de los emisores, se destaca la menor liquidez estructural del mercado accionario local. Recordó Credicorp Capital que “en 2025, las compras de las AFP en el mercado accionario ascendieron a aproximadamente $4,6 billones, frente a un volumen comprador total del mercado cercano a $32 billones”.
Banco de proyectos para ser financiados con pensiones
Con esto en mente, Velasco también consideró que “necesitamos proyectos de inversión, en carreteras, en puertos, en financiación de educación, en refinanciamiento de deuda pública. Necesitamos claridad de los instrumentos a los que les está haciendo fata inversión y ponerla ahí”.
Esto, a pesar de que el decreto incluye una serie de proyectos de interés nacional, aunque no es claro cómo estas iniciativas podrían reflejarse en el ahorro pensional de los colombianos.
Finalmente, Pardo mencionó otros puntos problemáticos del proyecto de decreto: Aumenta la exposición al riesgo local (político, económico y regulatorio) del ahorro pensional, además de que abre la puerta al uso político del ahorro pensional con este “banco de proyectos” liderado por el Gobierno.
“En la práctica, (el decreto) funciona como un impuesto implícito al ahorro pensional”, añadió.