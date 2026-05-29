Dólar en Colombia abre en $3.645 en medio del optimismo fiscal por cancelación del TRS

El dólar en Colombia inicia la jornada en $3.645, mostrando una apertura relativamente estable frente al cierre de ayer ($3.640). El mercado local procesa un doble mensaje: el alivio institucional por la cancelación de la deuda en francos suizos y la cautela extrema ante la jornada electoral de este domingo 31 de mayo.
El Ministerio de Hacienda cerró con éxito la cancelación total del Total Return Swap (TRS) en francos suizos. Esta operación, valorada por el mercado como una señal de fortaleza financiera, busca reducir el costo del endeudamiento y fortalecer la posición fiscal.
La divisa le apunta a moverse este viernes entre los $3.612 y los $3.668, tras una semana en la que se revaluó un 3,71 % y mostró alta volatilidad producto de factores externos bajistas (DXY en máximos de seis semanas por tensiones con Irán) y presiones locales alcistas (demanda estructural de dólares del Ministerio de Hacienda), de acuerdo con Credicorp Capital.
Frente energético: Un respiro global pero frágil
Los futuros del petróleo se encaminan a su peor desempeño semanal desde abril, con el Brent en US$93,87 y el WTI en US$88,72.
La expectativa de una prórroga de 60 días en el alto el fuego entre EE. UU. e Irán, que incluiría una reapertura gradual del Estrecho de Ormuz, ha permitido que los precios coticen a la baja.
Analistas señalan que, a pesar de este respiro, la Reserva Federal mantendrá un sesgo restrictivo durante los meses de verano. El mercado no da por descontada la paz definitiva hasta que exista un acuerdo firmado que garantice que el Estrecho de Ormuz volverá a ser una vía internacional libre y sin peajes.
Agenda local incluye desempleo
A las 10:00 a. m. de hoy, el DANE revelará la tasa de desempleo para abril de 2026. En marzo, la tasa se ubicó en un histórico 8,8 %, el punto más bajo desde 2001.
El mercado espera que el indicador se mantenga en un dígito, consolidando la resiliencia del mercado laboral colombiano en un año marcado por la incertidumbre económica y electoral.
Además, a solo 48 horas de la primera vuelta presidencial, la incertidumbre política ha encapsulado a los mercados. Los ojos están puestos en Iván Cepeda (Pacto Histórico), quien encabeza las encuestas de primera vuelta, frente a una derecha fragmentada y competitiva donde destacan Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.
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