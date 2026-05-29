Promigas multiplicó por 20 su portafolio de energías renovables tras la compra de activos de Zelestra

Este jueves 28 de mayo de 2026, Promigas cerró la transacción para adquirir los activos de Zelestra en energías renovables. Este portafolio se distribuye entre Chile, Perú y Colombia, e incluye cerca de 3.500 megavatios en este tipo de fuentes energéticas, que se encuentran en diversas fases de operación, construcción y desarrollo.
Para la empresa, esto significa dos cosas. La primera, una apuesta clara por el mercado de renovables tras su trayectoria en la industria gasífera y eléctrica. La segunda, multiplicar por 20 su portafolio de energía renovable. La compañía expresó que pasará de tener 270 megavatios a un portafolio de más de 3.500 megavatios. También señaló que esto fortalecerá su diversificación geográfica, su solidez financiera, y a la vez, le permitirá alcanzar una mayor escala operativa.
Los activos estarán divididos entre los tres países. En Colombia habría 252 megavatios en operación, junto con proyectos en desarrollo por 101 megavatios. Entre los activos estarían La Unión, con 144 megavatios, y La Mata, con 108 megavatios.
En Chile habría 33 megavatios en operación, mientras que 407 megavatios estarían en construcción. Si a esto se le suman los proyectos en desarrollo y desarrollo avanzado, la compañía alcanzaría 674 megavatios y 1.591 megavatios, respectivamente. En este país se encuentran proyectos como Pozo al Monte y Calama 1 y 2.
Mientras tanto, en Perú habría 343 megavatios en operación, 238 megavatios en construcción y 124 megavatios en desarrollo. Allí se encuentran cuatro proyectos: Panamericana (24 megavatios), Moquegua (19 megavatios), San Martín (300 megavatios) y Babilonia (238 megavatios).
En total serían 19 proyectos solares y de almacenamiento. Además, habría 18 comunidades en áreas de influencia y 1.275 hectáreas bajo la gestión de la empresa, que manifestó que este proceso propende a materializar su estrategia 2040, con la cual busca convertirse en una multienergética con impacto y escala a nivel latinoamericano.
“Tenemos un hito para Promigas: el cierre de la adquisición de 100 % de Zelestra. Esta operación reafirma nuestra visión de largo plazo y marca un nuevo momento en la evolución de Promigas como un holding multienergético en Latinoamérica. Incorporar una plataforma robusta de energías renovables como la solar y el almacenamiento complementa nuestra experiencia y amplía las soluciones energéticas que ofrecemos al país”, expresó Juan Manuel Rojas, presidente de la organización.
Por su parte, Sandra Fonseca, exdirectora de Asoenergía (Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía), manifestó que la compañía se encuentra incursionando en energía eléctrica de manera prudente y conservadora. Sin embargo, señaló que con este paso se posiciona como una empresa multienergética y fortalece sus capacidades de inversión sectorial.
“Es importante que se convierta en una de las palancas de desarrollo energético que permita vencer la barrera de rezagos en inversiones necesarias para evitar escasez sistemática y paralela en electricidad y gas, situación a la cual nos enfrentamos indefectiblemente en electricidad a corto plazo, pero que podemos superar en el mediano y largo plazo”, expresó la experta.
Cabe recordar que Promigas participa de manera activa en varios segmentos del sector energético. Además de renovables y energía eléctrica, la compañía también tiene una presencia relevante en la industria gasífera, posicionándose como una de las principales transportadoras de gas en Colombia a través de su red de gasoductos ubicada en la región Caribe.
La compañía cuenta con una longitud total de más de 2.662 kilómetros en su sistema de transporte de gas. A la vez, esta organización, de la cual el Grupo Aval es accionista, también es la casa matriz de la Sociedad Portuaria El Cayao, más conocida como SPEC en Colombia, la cual, hasta la fecha, es la única planta de regasificación del país que recibe gas natural licuado desde el exterior para convertirlo de estado líquido a gaseoso y abastecer al mercado, que actualmente consume cerca de 25 % del gas proveniente de importaciones.
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A esto se añade que la regasificadora está en proceso de ampliación. Con base en cifras del Gestor del Mercado, dicho proceso haría aumentar la capacidad de la planta entre 450 y 520 millones de pies cúbicos de gas al día. Lo anterior ayudaría a suplir la oferta del energético en Colombia, mientras se materializan los proyectos de regasificación de Ecopetrol en Buenaventura (Valle del Cauca), Puerto Bahía (Cartagena) y Coveñas (Sucre).
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