El intercambio comercial formal entre Venezuela y Colombia registró una caída del 16 % en enero y febrero de 2026 frente al mismo período del año anterior, según Luis Alberto Russian, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana (Cavecol), en entrevista con Fedecámaras Radio.
El retroceso contrasta con el cierre de 2025, cuando el comercio bilateral creció apenas un 3 % interanual, ya lejos de los ritmos de expansión que marcaron los primeros años tras la reapertura de la frontera en 2022.
La crisis eléctrica golpea el corazón industrial de la frontera
Según Russian, el factor determinante del descenso exportador venezolano es la crisis eléctrica que afecta al occidente del país. Las exportaciones venezolanas hacia Colombia cayeron un 44 % en el bimestre, mientras que las importaciones colombianas en Venezuela bajaron un 13 %.
«Las fallas eléctricas no permiten que todo el aparato productivo pueda estar al máximo en su capacidad, eso afecta nuestra competitividad y la colocación de productos. Se siente especialmente en la zona industrial de Ureña», afirmó Russian.
El empresario explicó que la región se ubica al final de la red eléctrica venezolana, que depende de la generación en Guayana, lo que la hace especialmente vulnerable a los déficits del sistema. Según estimaciones del sector privado, la actividad económica en el Táchira, San Antonio y Ureña habría caído entre un 20 % y un 40 % en lo que va de 2026 respecto al año anterior.
A la crisis eléctrica se suma la implementación del sistema Comex, la plataforma venezolana de administración del comercio exterior, cuyo proceso de ajuste ha generado fricciones adicionales. «Las operaciones entre Venezuela y Colombia son fundamentalmente terrestres y se hacen por Paraguachón y Táchira», dijo Russian, lo que implica que cualquier perturbación en la logística de frontera tiene un impacto directo y desproporcionado sobre el intercambio.
Interconexión eléctrica: avances legales y de infraestructura
En paralelo al deterioro de corto plazo, Russian confirmó avances en la agenda de interconexión eléctrica binacional. Según su lectura, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) tramita una licencia específica para permitir la interconexión eléctrica de Colombia con Venezuela.
Desde el lado colombiano, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) habría avanzado para viabilizar el proyecto. En materia de infraestructura, se han adelantado trabajos en dos subestaciones, Corozo y San Mateo, para mejorar las capacidades de conexión.
«Para el occidente del país es muy importante esta conexión para poder tener energía desde Colombia», subrayó.
Inversionistas colombianos miran Venezuela, pero esperan señales
Russian también se refirió al interés que ha despertado Venezuela entre el empresariado colombiano. «Han venido muchos empresarios de distintos sectores evaluando las posibilidades reales de crecimiento, y en general todos terminan muy entusiasmados porque cuando vienen a Venezuela se dan cuenta de que este es un país que tiene todo el potencial», señaló.
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Sin embargo, el dirigente fue claro sobre los obstáculos que frenan la concreción de inversiones: «Hace falta institucionalidad, legalidad, una actualización de los criterios para poder administrar esas normas, porque una cosa es la norma y otra cómo se administra».