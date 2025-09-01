Noticias económicas importantes Dólar hoy en Colombia, conozca la TRM Noticias de monedas Noticias del mercado financiero Noticias macroeconómicas

Dólar en Colombia abre a la baja en jornada Next Day por Día del Trabajo en EE. UU.

En otros mercados, los precios internacionales del petróleo registran incrementos.

Dólar hoy en Colombia
El dólar hoy en Colombia registra una reducción. Foto: tomada de Freepik (www.freepik.es).

El dólar hoy en Colombia abrió a la baja con un precio de $4.010, según registros de JP Tactical Trading, en una nueva jornada Next Day por el festivo del Labor Day o Día del Trabajo en EE. UU.

Vale la pena recordar que el viernes de la semana pasada, la divisa cerró en $4.015,92.

Los analistas de la firma destacaron que el primer dato registrado está en línea con lo esperado y anticiparon que no habrá catalizadores importantes durante el día.

La tasa de cambio no mostraba mayores movimientos en los primeros minutos, de manera que el mínimo y el máximo coincidían con el precio de apertura. La SúperFinanciera estableció para hoy la TRM en $4.018,41.

Así se ha comportado el precio del dólar en Colombia este año:

En otros mercados, el precio del crudo Brent, el de referencia en Europa, sube el 0,95 % hasta los US$68,13 y el WTI se cotiza en US$64,50, con un incremento del 1,11 %.

En Colombia se espera que hoy en la mañana, el Ministerio de Hacienda entregue al Congreso su proyecto de reforma tributaria o Ley de Financiamiento. Con esta iniciativa, se pretenden recaudar unos $26 billones.

Además, este lunes, Davivienda publicará el PMI del sector manufacturero correspondiente a agosto.

Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia arrancó con una desvalorización del 0,07 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

