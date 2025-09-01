Dólar en Colombia abre a la baja en jornada Next Day por Día del Trabajo en EE. UU.

El dólar hoy en Colombia abrió a la baja con un precio de $4.010, según registros de JP Tactical Trading, en una nueva jornada Next Day por el festivo del Labor Day o Día del Trabajo en EE. UU.
Vale la pena recordar que el viernes de la semana pasada, la divisa cerró en $4.015,92.
Los analistas de la firma destacaron que el primer dato registrado está en línea con lo esperado y anticiparon que no habrá catalizadores importantes durante el día.
La tasa de cambio no mostraba mayores movimientos en los primeros minutos, de manera que el mínimo y el máximo coincidían con el precio de apertura. La SúperFinanciera estableció para hoy la TRM en $4.018,41.
Así se ha comportado el precio del dólar en Colombia este año:
En otros mercados, el precio del crudo Brent, el de referencia en Europa, sube el 0,95 % hasta los US$68,13 y el WTI se cotiza en US$64,50, con un incremento del 1,11 %.
En Colombia se espera que hoy en la mañana, el Ministerio de Hacienda entregue al Congreso su proyecto de reforma tributaria o Ley de Financiamiento. Con esta iniciativa, se pretenden recaudar unos $26 billones.
Además, este lunes, Davivienda publicará el PMI del sector manufacturero correspondiente a agosto.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia arrancó con una desvalorización del 0,07 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.