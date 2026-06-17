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Empresarios de Colombia piden evitar declaraciones incendiarias por eventuales resultados de segunda vuelta presidencial

Los empresarios de Colombia hicieron un nuevo llamado a proteger la institucionalidad y respetar el resultado de las elecciones presidenciales.

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Empresarios de Colombia piden evitar declaraciones incendiarias por eventuales resultados de segunda vuelta presidencial
Empresarios de Colombia piden evitar declaraciones incendiarias por eventuales resultados de segunda vuelta presidencial. Imagen: Registraduría

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El Consejo Gremial Nacional lanzó un nuevo llamado a proteger la institucionalidad y respetar el resultado de las elecciones presidenciales, luego de que distintos actores políticos advirtieran sobre posibles escenarios de violencia si triunfa un determinado candidato.

La declaración fue divulgada este miércoles por Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional y de Acolgen, a pocos días de la segunda vuelta presidencial prevista para el domingo 21 de junio.

El pronunciamiento se conoce en medio de un ambiente de alta polarización política y después de que algunas figuras públicas afirmaran que el país “se va a incendiar” en caso de una derrota de su sector político.

“Desde el Consejo Gremial rechazamos con vehemencia las declaraciones de actores políticos que advierten que Colombia ‘se va a incendiar’ si triunfa un determinado candidato, o las que, sin sustento, ponen en duda el proceso electoral y la transparencia de las organizaciones electorales”, señaló Gutiérrez en un mensaje publicado en la red social X.

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional. Imagen: @NGutierrezJ

Consejo Gremial advierte impacto económico de bloqueos y violencia en Colombia

El gremio insistió en que la democracia debe fortalecerse a través del voto y no mediante amenazas o actos de confrontación, al tiempo que pidió a todos los sectores aceptar el veredicto de las urnas.

Asimismo, reiteró que los ciudadanos deben poder ejercer su derecho al voto en libertad y que corresponde a los actores políticos defender la Constitución, las instituciones y el Estado de Derecho.

El Consejo Gremial también alertó sobre las consecuencias económicas que podrían derivarse de bloqueos o hechos de violencia posteriores a las elecciones. Según la organización, estas situaciones afectan la movilidad, encarecen los alimentos, retrasan la entrega de medicamentos y generan obstáculos para la inversión y la creación de empleo.

Consejo Gremial Nacional
Consejo Gremial Nacional. Foto: Valora Analitik

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La declaración se suma a otros llamados realizados por representantes del sector privado y autoridades públicas para disminuir la tensión política de cara a la segunda vuelta presidencial.

En las últimas semanas, el Consejo Gremial ha defendido la transparencia del proceso electoral y ha pedido que cualquier controversia sea tramitada por los mecanismos previstos en la Constitución y la ley, evitando pronunciamientos que puedan debilitar la confianza en las instituciones.

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Tags: Elecciones presidenciales 2026
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