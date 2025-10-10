Dólar hoy en Colombia abre a la baja, mientras el índice DXY repunta a nivel global

El dólar hoy en Colombia arrancó la jornada con un precio de $3.885 y se ubicó ligeramente por debajo de los $3.886 del cierre de ayer, según datos de Set-Icap.
Sin embargo, en los primeros minutos la tasa de cambio se movió al alza y alcanzó un máximo de $3.888,44, aunque se mantiene por debajo de la TRM definida para hoy, de $3.894,99.
JP Tactical Trading destacó que la divisa se comporta completamente estable, “hay cero volatilidad y flujos muy equilibrados”. Sin embargo, su nivel de alerta es de $3.902, el cual podría activar una tendencia de compras.
El DXY del dólar mantiene su tendencia alcista por encima de los 99 puntos, aunque dicho movimiento no se ha replicado en la región, de acuerdo con la firma.
Así se ha negociado el dólar en Colombia desde julio:
Los precios del petróleo cayeron este viernes, extendiendo las pérdidas de la sesión anterior, ya que la noticia del alto el fuego entre Israel y Hamás afectó la prima de riesgo del mercado.
El crudo Brent, de referencia en Europa, registraba una variación del -1,05 %, lo que situaba el barril en US$64,53, mientras que el WTI, de EE. UU., bajaba un 1,04 % hasta los US$60,87.
En la agenda macroeconómica estadounidense sólo destaca la publicación esta tarde del índice de sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan, que se espera que haya mejorado ligeramente con relación a su lectura de septiembre, aunque se mantendría en niveles históricamente bajos.
En Colombia, el Banco de la República divulgará hoy los datos de Inversión Extranjera Directa correspondientes a septiembre. Los analistas esperan un repunte significativo en los flujos de capital extranjero, impulsado por una combinación de factores regulatorios favorables y una creciente demanda en sectores clave.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia arrancó con una valorización del 0,11 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
