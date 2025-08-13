Dólar hoy en Colombia abre a la baja y regresa a $4.010

El dólar hoy en Colombia inició negociaciones con un precio de $4.010, según datos compartidos por JP Tactical Trading.
Esta cifra no solo se ubica por debajo del cierre de ayer ($4.016,70), sino también de la TRM definida para hoy por la SuperFinanciera ($4.017,12).
En los primeros minutos los registros mínimos y máximos coinciden con el precio inicial.
Así se ha comportado el precio del dólar en Colombia desde julio:
En otros activos, los precios del petróleo se mantuvieron prácticamente inalterados, ya que la próxima reunión entre el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, generó cautela.
En el mercado de materias primas, el crudo Brent, el de referencia en Europa, baja el 0,44 % y el barril se mueve en US$65,8. Por su parte, el West Texas Intermediate de EE. UU. pierde 0,81 % hasta US$62,66.
Según los analistas, la sesión de este miércoles será de escasa relevancia, después de conocer la inflación de julio (2,7 %) y previo al dato del IPP que está programado para mañana. Las proyecciones del mercado se mueven entre 2,3 % y 2,5 %.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia arrancó con una desvalorización del 0,32 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
—