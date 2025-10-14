Dólar hoy en Colombia abre al alza por encima de $3.900; divisa repunta a nivel global

El dólar hoy en Colombia abrió al alza con un precio de $3.930,25, de acuerdo con registros de JP Tactical Trading. Este valor es superior en $5,62 al cierre del viernes de la semana pasada.
La tasa de cambio arrancó con un ligero movimiento al alza que luego se revirtió y registra valores entre $3.925,77 y $3.938,30, los cuales superan la TRM definida para hoy por la SuperFinanciera ($3.913,24).
Los expertos de JP Tactical Trading destacaron que el índice DXY del dólar mantiene un sesgo alcista sobre los 99 puntos. Así, en Colombia, el precio de la divisa podría moverse hacia $4.020.
Así se ha movido el precio del dólar en Colombia este mes:
Los precios del petróleo cayeron este martes, revirtiendo las ganancias anteriores, mientras surgían preocupaciones sobre si el último estallido en las tensiones comerciales entre EE. UU. y China afectará la demanda global de crudo.
El Brent, de referencia en Europa, cae un 1,03 % hasta los US$62,67 el barril, y el Texas de EE. UU. cede el 1,04 %, hasta los US$58,89 el barril.
La actualización de proyecciones económicas mundiales del Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló que es posible que el crecimiento global se decelere del 3,3 % en 2024 al 3,2 % en 2025 y al 3,1 % en 2026. Este pronóstico está por debajo del promedio prepandemia del 3,7 %, aunque es 0,2 puntos porcentuales (pp) más alto que lo anticipado en julio, para el caso de 2025.
En Estados Unidos, se espera el discurso del presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, en la reunión anual de la Asociación Nacional de Economía Empresarial, en Filadelfia.
En Colombia, esta semana se conocerán las cifras de industria y comercio por parte del DANE correspondientes a agosto de 2025.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia arrancó con una valorización del 0,38 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
