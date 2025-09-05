Dólar hoy en Colombia abre con fuerte caída: llega a su registro mínimo en más de un año

El dólar hoy en Colombia abrió con un precio de $3.959, que no se veía desde abril de 2024, según registros de JP Tactical Trading.
Sin embargo, la tasa de cambio ha dejado ver un movimiento al alza en los primeros minutos, tocando un máximo de $3.964, mientras que el mínimo aún coincide con la apertura. La TRM para hoy es de $3.991,09.
Acciones & Valores destacó en su informe diario que peso colombiano lideró ayer las ganancias en Latinoamérica, avanzando un 0,5 % favorecido por la expectativa de recortes de tasas de la FED en septiembre.
“Hoy, los datos más recientes del mercado laboral en EE. UU. refuerzan ese escenario de flexibilización monetaria, lo que ha generado una caída del 0,6 % en el dólar a nivel global (DXY en 97,6) y una apreciación promedio del 0,5 % en las monedas de la región”, señala la firma.
Así se ha movido el dólar en Colombia desde 2024:
En lo que respecta a las materias primas, el petróleo registra caídas moderadas, que son del 0,06 % en el caso del Brent, de referencia en Europa, y del 0,20 % en el caso del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU.
En Estados Unidos, el mercado laboral mostró un enfriamiento en agosto, cuando la creación de empleo privado se desaceleró a 22.000 puestos de trabajo, inferior a los 75.000 esperados y a la cifra revisada de julio (79.000). Esta debilidad era anticipada por el aumento en las solicitudes de subsidio por desempleo a 237.000 y un significativo incremento en los despidos anunciados.
En Colombia, este viernes, el DANE revelará el dato de inflación para agosto de 2025. Los analistas del mercado han anticipado que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registre una variación alrededor del 5 %, después del repunte que llevó el dato de julio a un 4,90 %
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia arrancó con una valorización del 0,19 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
—