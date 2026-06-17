Cuatro de los 10 bancos con más ganancias a abril son extranjeros; Bancolombia lidera el ranking, pero moderó utilidad

Los bancos en Colombia tuvieron un abril positivo en términos generales, de acuerdo con las cifras publicadas por la Superintendencia Financiera de Colombia en su informe de Actualidad del Sistema Financiero.
En lo corrido de 2026 hasta el cuarto mes, los establecimientos bancarios sumaron utilidades por $4,8 billones, cifra superior en $1,4 billones a la reportada al cierre del primer trimestre.
Al mirar los primeros cuatro meses de 2025, también hay un crecimiento, pues en ese momento se reportaron utilidades por $4,1 billones entre las 30 entidades bancarias existentes en Colombia.
Además, hubo menos bancos con saldo en rojo. Entre enero y abril de 2025 se contaron seis entidades arrojando pérdidas, mientras que para el mismo corte pero de este año, cuatro compañías permanecieron en terreno negativo y, varios de ellos, mejorando su balance.
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Así quedó el ranking de bancos en abril de 2026
Al mirar las primeras 10 entidades bancarias con utilidades, seis de ellas son locales y las otras cuatro son extranjeras (BBVA Colombia, Citibank, GNB Sudameris y Banco Falabella), junto con el Banco Agrario, clasificado como banco público.
En el caso del ranking, no hay novedades frente al desempeño de las entidades con mayor saldo positivo.
El banco con mayores utilidades sigue siendo Bancolombia, cuyas ganancias llegaron a $2,09 billones entre enero y abril, aunque con una contracción de 10,3 % si se compara con el mismo periodo de 2025, cuando reportó $2,33 billones.
Hay que decir que, aún con la reducción de su saldo en verde, la ganancia de Bancolombia es equiparable con las utilidades de los seis bancos que le siguen en el listado.
Dicho esto, en segundo lugar aparece Davivienda, con un crecimiento de 82 % de sus ganancias, las cuales se ubicaron en $706.995 millones; mientras que el Banco de Bogotá logró utilidades por $474.614 millones, con un aumento de 48,18 %.
BBVA Colombia es el cuarto banco con mayores ganancias, que creció 400 %, si se tiene en cuenta que con corte a abril del año pasado reportó un saldo positivo de $56.302 millones, mientras que para este año la cifra se ubicó en $282.012 millones.
Finalmente, el quinto banco que más ganó entre enero y abril fue GNB Sudameris, que retrocedió una posición, pero aumentó 3,78 % su utilidad, la cual llegó a $224.770 millones.
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