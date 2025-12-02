Dólar hoy en Colombia sigue subiendo y se acerca al techo de $3.850; se prevé recorte de tasas en EE. UU

El dólar estadounidense comenzó la jornada de hoy con una valorización frente a la moneda colombiana. La divisa inició sus negociaciones en $3.819,99, lo que representa un incremento si se compara con el precio de cierre de ayer, que se estableció en $3.813.
La cotización inicial se movió entre un mínimo de $3.815,75 y un máximo de $3.825,50, posicionando al tipo de cambio en la zona superior de su rango habitual.
Analistas de JP Tactical Trading señalaron que la divisa abre ubicada en toda la parte alta del rango del Modelo Táctico.
La mayor parte del mercado (más del 85 %) da por descontado que la Reserva Federal aplicará una bajada de 25 puntos básicos a las tasas de interés en su reunión del 10 de diciembre. Este consenso generó una presión a la baja para la moneda. Sin embargo, dado que el mercado ya incorporó esta expectativa, no se anticipan sorpresas adicionales por este factor.
Petróleo se mantiene estable en medio de riesgos geopolíticos
Los precios del petróleo conservan un tono positivo hoy. Las esperanzas de paz en Ucrania siguen siendo frágiles, mientras que las tensiones entre EE. UU. y Venezuela aumentan.
El crudo Brent, de referencia en Europa, se muestra sin grandes variaciones, con el barril en US$63,16. El West Texas Intermediate (WTI), de EE. UU., sube un marginal 0,05 % hasta los US$59,36.
Ambos índices de referencia avanzaron más del 1 % el lunes, con el contrato WTI cerca de un máximo de dos semanas.
La situación geopolítica continúa impactando la cotización. El mercado evalúa el posible efecto de operaciones militares de EE. UU. en Venezuela. Además, el crudo subió luego de que un importante oleoducto que conecta campos de Kazajistán con la costa rusa del Mar Negro detuviera cargas por daños causados en medio de ataques ucranianos.
Aunque el panorama general sigue siendo bajista por el exceso proyectado para 2026, los riesgos en Rusia y Venezuela están sosteniendo los precios, al tiempo que la OPEP+ mantiene su plan de frenar aumentos de producción al inicio del próximo año.
Noticias clave
No se esperan datos económicos importantes para hoy.
Entre los últimos reportes, la actividad manufacturera de EE. UU. se debilitó aún más en noviembre. El PMI manufacturero del ISM cayó a 48,2 desde 48,7 en octubre, un nivel inferior a las expectativas del mercado (49,0).
Por otro lado, la fragilidad de la paz en Ucrania es un factor latente. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski dijo ayer que las prioridades de Kiev son mantener la soberanía y garantizar fuertes garantías de seguridad, añadiendo que las disputas territoriales continúan siendo el punto más complicado. El enviado estadounidense Steve Witkoff tiene previsto informar a las autoridades rusas hoy, pero un fin inmediato del conflicto parece improbable.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia no muestra variaciones en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
