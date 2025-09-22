Dólar hoy en Colombia toca mínimos de 16 meses y vuelve a cotizarse en $3.850

El dólar hoy en Colombia retomó su senda bajista, luego de que la semana anterior registrara una amplia volatilidad e incluso volviera a negociarse por encima de $3.900.
A pesar de lo anterior, la divisa inició este lunes en $3.864 y posteriormente bajó con fuerza hasta tocar mínimos de $3.850, según datos de JP Tactical Trading.
Se trata de un dato que no se registraba desde hace 16 meses (mayo de 2024) y que da continuidad a una reducción de la tasa de cambio en línea con una depreciación internacional del dólar.
Así se ha movido el dólar al inicio de esta semana:
Este lunes, el Banco Popular de China mantuvo su tasa preferencial de préstamos de referencia sin cambios por quinto mes consecutivo, como se esperaba.
De otro lado, los responsables de la política monetaria de la FED John Williams, Thomas Barkin y Stephen Miran hablarán hoy en eventos separados en EE. UU.
En tanto, Raphael Bostic, Michelle Bowman y Jerome Powell harán lo propio en la jornada de mañana martes, por lo cual el mercado estará atento a nuevos pronunciamientos sobre el futuro económico de la máxima potencia global.
Finalmente, en EE. UU., el viernes se revelará el índice de precios de gastos de consumo personal de EE. UU., el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal.
El mercado espera que el dato de agosto muestre un ligero aumento al 2,8 % desde la cifra anual del 2,6 % vista el mes anterior.
Por otra parte, en Colombia, este lunes el DANE dará a conocer nuevos datos de importaciones, mientras que el Congreso tendrá nuevos avances del proyecto de Presupuesto de 2026.
